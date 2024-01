Quattro giovani morti, tre donne e un uomo, dopo uno scontro frontale tra due auto lungo la statale 106 jonica, a Montauro, a pochi chilometri da Catanzaro. Nell’incidente, secondo una prima ricostruzione, sono rimaste coinvolte una Fiat Idea e una Fiat Panda. Le quattro vittime, tutte giovanissime, viaggiavano a bordo della Fiat Panda e sono morte sul colpo. Sull’altra auto viaggiava una sola persona, rimasta ferita in modo grave e condotta all’ospedale di Catanzaro.

La Panda sulla quale viaggiavano le quattro vittime era diretta verso la provincia di Reggio Calabria, mentre la Fiat Idea procedeva in direzione nord. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 13.35 quando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle sono interventi per estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture e la strada. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti del caso e tre ambulanze del Suem118. La SS106 nel tratto interessato è completamente chiusa al traffico.

