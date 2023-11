Un grave incidente si è verificato intorno alle 13 lungo l’A12 Roma-Civitavecchia, all’altezza del chilometro 55 in direzione della capitale, con un bilancio tragico di una vittima di 84 anni e otto feriti, tutti di origine americana. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, un mezzo pesante, identificato come una bisarca, ha colliso violentemente con un furgone da nove posti trasportante turisti, provenienti dalle navi da crociera sbarcate a Civitavecchia.

I pompieri hanno lavorato intensamente per estrarre dalle lamiere i nove occupanti del furgone, successivamente affidandoli alle cure del personale medico del 118. Purtroppo, il medico ha confermato il decesso di uno degli occupanti. Cinque feriti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. La polizia stradale è intervenuta sul luogo per effettuare gli opportuni rilievi.

Seguono aggiornamenti

Redazione

Luca Frasacco