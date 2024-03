Una bambina di otto anni è morta in un incidente stradale sulla Pontina. Nello scontro sono state coinvolte tre macchine e tra i feriti ci sono anche altri tre bimbi tra gli 8 e i 10 anni, tutti trasportati in ospedale. Anche un ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Incidente Pontina, muore una bambina

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, prima delle 16, su via Pontina Vecchia all’incrocio con via della Pescarella, all’altezza di Ardea in provincia di Roma.

Redazione

Luca Sebastiani