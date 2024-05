Scontro frontale tra due scooter con uno dei due conducenti che ha perso la vita rimanendo decapitato, in seguito al violentissimo impatto con il guard rail. Un incidente drammatico quello avvenuto sull’Asse Mediano, strada statale che collega Napoli con la provincia dell’area nord e il Casertano, poco dopo le 13.30 di venerdì 24 maggio.

Siamo nel territorio di Giugliano in Campania, lungo l’Asse Mediano in direzione Lago Patria quando, all’altezza dell’esercizio commerciale “Gloria”, si sono scontrati frontalmente i due motorini. Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che due scooter per cause in corso ricostruzione si urtavano tra loro cadendo a terra. La vittima aveva 41 anni mentre l’altro conducente ha riportato lesioni al braccio destro e alla gamba sinistra: attualmente è ricoverato al Pronto Soccorso di Pozzuoli in osservazione.

