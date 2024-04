Panico a bordo di due mezzi del trasporto pubblico a Roma in seguito ad un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 5 aprile che ha provocato il ferimento di una quindicina di passeggeri, quattro dei quali, tra cui una neonata, trasportati in codice rosso in ospedale. E’ quanto avvenuto in via Cesare Castigliani, nei pressi dello stazionamento di Monte Mario. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato provocato da un errore del conducente del bus 998 della Roma Tpl (una società consortile che gestisce il 25% del trasporto pubblico di Roma Capitale) che ha poi urtato il mezzo dell’Atac (linea 913), l’azienda del traporto pubblico comunale, finendo sul marciapiede.

Secondo quanto riferisce Repubblica, tra i quattro feriti gravi arrivati in codice rosso in ospedale ci sono una neonata, la madre e una signora anziana. I feriti si trovavano tutti a bordo dell’autobus della Roma Tpl, che gestisce le linee periferiche della Capitale.

In corso i rilievi della Polizia Locale di Roma Capitale. Accertamenti anche sulla posizione dei conducenti che verranno sottoposti ai test alcolemici e tossicologici.

seguono aggiornamenti

