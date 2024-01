Tragico incidente stradale nella notte a Cagliari: due morti e un ferito il bilancio. Un 20enne ha perso la vita in uno scontro frontale tra una Suv Maserati e una Peugeot, che avrebbe imboccato la strada in contromano.

I tre giovani contromano in autostrada: scontro fatale

Sull’utilitaria viaggiavano tre giovani, tra i quali il conducente che è deceduto sul colpo. I feriti, compreso l’automobilista a bordo del Suv, sono stati trasportati all’ospedale: uno di loro è morto nel nosocomio. L’incidente è avvenuto attorno alle 3:30 in via Vesalio, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani.

I vigili del fuoco per recuperare i corpi in auto

I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli alle cure del personale medico del 118 che ha portato i feriti all’ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, anche gli agenti della polizia locale.

