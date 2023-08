Nel giorno in cui l’India celebra il 77º anniversario della sua indipendenza dalla dominazione britannica, il Primo Ministro Narendra Modi ha affrontato la nazione in un discorso di novanta minuti, incoraggiandola a realizzare il suo pieno potenziale e a contribuire a plasmare un nuovo ordine mondiale.

Davanti ad una folla radunata al Forte Rosso di Nuova Delhi, Modi ha lanciato la sfida economica e sociale del paese. “Dopo la pandemia di Covid, un nuovo ordine globale e una nuova equazione geopolitica stanno emergendo rapidamente”, ha affermato il Primo Ministro, sottolineando che l’India ha il potere di influenzare il cambiamento in atto nel mondo.

Ha definito questo momento come una svolta e ha evidenziato il ruolo crescente del Paese come voce rappresentativa del Sud globale. Modi, che mira a ottenere un terzo mandato nelle elezioni generali previste per la primavera del 2024, ha promesso che l’India diventerà la terza potenza economica mondiale nei prossimi cinque anni.

È stato menzionato anche il summit dei leader del G20 che si terrà a Delhi il 9 e 10 settembre, sottolineando l’importanza dell’unità globale e dell’affrontare le sfide climatiche.

Il Primo Ministro ha dedicato altresì del tempo ad un problema interno, il conflitto etnico nel nord-est dello stato di Manipur, che ha causato più di 150 vittime dal mese di maggio, assicurando che tutti gli indiani sono solidali con il popolo di Manipur e ha enfatizzato la necessità di trovare una soluzione pacifica per risolvere la situazione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco