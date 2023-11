In Indonesia è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 nel Mar di Banda, al largo delle isole Molucche.

Il sisma è stato segnalato alle 13:52 in Indonesia (le 5:52 in Italia). Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro nel Mar di Banda a 340 chilometri dalle coste.

Per il momento non è stata lanciata nessuna allerta tsunami. Così come non sono ancora chiare se si sono verificati danni a persone o cose.

Il terremoto in Indonesia del 2022

L’Indonesia è fortemente colpita dai terremoti. Solo una settimana fa si era verificato un caso simile, con un sisma di magnitudo 6.1 sull’isola di Timor, con epicentro vicino alla città di Kupang. Fortunatamente senza vittime.

Ma circa un anno fa, invece, il Paese era stato colpito da un violento terremoto. Nel novembre del 2022, infatti, l’isola di Giava è stata devastata, con centinaia di vittime e di feriti. Il sisma aveva avuto l’epicentro nella regione di Cianjur, a 10 chilometri di profondità. Sono state migliaia le case distrutte e gli sfollati.

