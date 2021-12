È andata a fuoco tra Terni e Spoleto, sulla Flaminia, dando vita a immagini incredibili. E ad autentici attimi di terrore. Un’autocisterna che trasportava 40mila litri di benzina è andata a fuoco lungo la strada statale Flamina, all’altezza del valico della Somma. La motrice è precipitata in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti venticinque vigili del fuoco, sei squadre. È successo ieri mattina. Al lavoro per spegnere le fiamme, i pompieri, fin dalle prime ore del mattino. Le squadre arrivavano da Perugia e Terni. L’autista del mezzo pesante, ferito con ustioni, è stato soccorso dai carabinieri e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente si sarebbe verificato dopo che il mezzo pesante si è ribaltato, provocando un’alta e densa nuvola di fumo. L’incendio all’autocisterna è stato spento dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Il mezzo pesante era in bilico sulla carreggiata. Dopo lo spegnimento le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza per permettere il recupero del mezzo.

“Sulla strada statale 3 ‘Via Flaminia’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 115,000, in corrispondenza di Spoleto in provincia di Perugia, a causa di una autocisterna ribaltata – la nota dell’Anas – Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione”.

La strada è stata riaperta nel tardo pomeriggio, come precisato dall’Anas. Il traffico è temporaneamente regolato a senso unico alternato con semaforo, per consentire il ripristino di alcune parti dell’infrastruttura stradale danneggiate dalle fiamme.

Un’autocisterna, carica di 40.000 lt di benzina, in fiamme a Spoleto sulla SS Flaminia al km 114-30: precipitata in una scarpata la motrice. 25 #vigilidelfuoco al lavoro con squadre da #Perugia e #Terni, operazioni di spegnimento in corso [#30novembre 8:30] pic.twitter.com/uCICv2KSfI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 30, 2021

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano