Rogo infernale a Roma dove dalle 12.30 di mercoledì 21 agosto bruciano sterpaglie nella zona compresa tra Cinecittà Est e Torre Spaccata e quattro soccorritori (un caposquadra vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile), in azione da ore per domare l’incendio, sono ricoverati in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo ma non si esclude l’ipotesi dolosa.

I quattro sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per le ustioni riportate soprattutto sulle braccia. “Un collega in particolare, dei vigili del fuoco, portato al Sant’Eugenio è più in difficoltà, ma i medici ci dicono che non ci sono prossimi pericoli, però stiamo aspettando delle valutazioni anche da parte loro”, spiega Massimo La Pietra, direttore della protezione civile del Lazio, intervenuto ai Rainews24.

“L’incendio purtroppo è esaurito – aggiunge – perché è bruciato tutto quello che che poteva bruciare. Ora le squadre stanno facendo le operazioni di bonifica, è intervenuto anche il nostro elicottero regionale”. Le pattuglie della polizia locale hanno chiuso diverse strade della zona compresa fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali.

“É in corso un grave Incendio a Roma, questa volta al pratone di Torre Spaccata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell’ospedale Sant’Eugenio. Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione ed il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili”. Così, in una nota, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

