La frattura più pericolosa del nostro tempo non è tra destra e sinistra, tra progressisti e conservatori. È quella, più sottile e insidiosa, che divide due mondi che fingono di non parlarsi: l’informazione e l’impresa. Da una parte i media, che si dichiarano custodi della verità ma spesso sopravvivono di rendite di posizione. Dall’altra le aziende, che comunicano ma si nascondono dietro narrazioni patinate e autoreferenziali. Entrambi giocano un ruolo che non regge più alla prova dei fatti. I dati di una recente indagine demoscopica Ipsos/Doxa confermano con chiarezza che la polarizzazione non nasce solo nella politica, ma si alimenta anche nei media.

È lì, nel modo in cui l’informazione seleziona e racconta la realtà, che si costruiscono i muri che poi dividono la società. In questo clima di sfiducia generalizzata, continuare a rappresentare i giornalisti come “buoni” e le aziende come “cattive” non è solo un errore di prospettiva: è un alibi. Serve a entrambi per evitare di assumersi responsabilità. E il risultato è un ecosistema informativo sempre più malato, dove i cittadini — soprattutto i più giovani — navigano in un mare di contenuti indistinti, incapaci di riconoscere dove finisca la notizia e inizi la manipolazione. Le zone grigie si moltiplicano, la fiducia crolla. In questa terra di nessuno, il giornalismo d’impresa autentico non è marketing mascherato. È l’ambizione di un’impresa di farsi narratrice del proprio tempo, contribuendo alla comprensione dei grandi cambiamenti sociali ed economici. È un atto di responsabilità che, se governato da un’etica condivisa, può arricchire il dibattito pubblico.

Questa crescente postura dell’”Azienda Media Company”, tuttavia, non deve essere percepita come un tentativo di mettere in discussione il giornalismo tradizionale. La sua funzione non è competere, ma integrare. Non si tratta di sostituire il ruolo di vigilanza critica e di indagine dei media, bensì di affiancarlo con un racconto di prima mano, di contesto e di purpose. Che si tratti di una testata registrata o di una redazione interna, la sfida decisiva per l’impresa-editore sarà sempre quella di trasformare il suo inevitabile punto di vista in una leva di trasparenza, anziché in un vizio di parzialità. È questa la frontiera etica da esplorare: riconoscere che entrambi – giornalismo e comunicazione d’impresa responsabile – sono, in modi diversi e complementari, generatori di un ecosistema informativo più ricco, plurale e fondato su fatti.

Perché questo accada, serve un cambio di passo. Serve un patto nuovo tra chi produce informazione e chi la utilizza per raccontare il proprio operato. Un’alleanza che non chiede complicità, ma complessità. Che smonti l’inganno della polarizzazione per restituire autenticità al racconto e consapevolezza al pubblico. Solo così si può ricostruire la fiducia che abbiamo smarrito. Solo un dialogo trasparente e coraggioso tra questi due poteri, finalmente fuori dalle loro rispettive trincee, può ridare all’informazione il suo ruolo più alto: non dividere, ma far comprendere. Non semplificare, ma lavorare con fatica alla profondità delle cose. Consapevoli che questa è la strada maestra, e che da essa dipende una scelta cruciale: che società dell’informazione vogliamo essere.

