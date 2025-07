L’informazione italiana conquista un nuovo spazio nel panorama europeo del mercato televisivo digitale gratuito. URANIA NEWS, canale televisivo dedicato al mondo delle istituzioni e delle imprese, e che ospita anche alcuni format televisivi prodotti con Il Riformista (“Il mondo nuovo” e “L’Economista”), entra nel bouquet all news di Rakuten TV, una delle piattaforme FAST (Free Ad-supported Streaming TV) più diffuse nel continente, attiva in 43 Paesi e con 150 milioni di utenti. È il primo canale italiano di news a farlo, affiancando colossi come Bloomberg, CNN e Reuters.

La mossa si inserisce in un contesto in forte trasformazione, dove le televisioni connesse (CTV) stanno ridefinendo le modalità di fruizione dei contenuti. In Italia, secondo Auditel-IPSOS, oltre 23 milioni di Smart TV sono oggi attive: il 55% delle famiglie guarda la TV attraverso dispositivi connessi a internet, e la crescita del comparto è del +97% in cinque anni.

Dopo il debutto su Samsung TV Plus e la distribuzione sul digitale terrestre (canale 260), URANIA rafforza così la propria strategia multipiattaforma puntando a un pubblico sempre più digitale e giovane: «L’arrivo su Rakuten TV conferma la nostra visione: portare informazione, approfondimento e dialogo tra istituzioni e imprese sulle piattaforme dove si sta spostando l’attenzione del pubblico», spiega Giampiero Zurlo, editore e presidente di URANIA.

Oltre al valore editoriale, il progetto ha una forte impronta industriale: la presenza su Rakuten TV consente di intercettare nuovi formati pubblicitari e opportunità di branded content, offrendo agli investitori un canale informativo credibile in un ambiente ancora poco saturo. «Questa operazione rafforza il nostro impegno verso una distribuzione realmente multipiattaforma», aggiunge Guido Fermetti, CEO di Persidera Media, partner tecnico dell’operazione. L’informazione economica italiana, insomma, trova nuove strade per essere vista e ascoltata.

Alessia Petrelluzzi

