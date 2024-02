Tanta paura per Sofia Goggia. La sciatrice, campionessa mondiale, è caduta durante un allenamento sulla pista di Temù, in provincia di Brescia. L’incidente della 31enne è avvenuto in tarda mattinata, la gamba infortunata è stata immobilizzata dai primi soccorsi. Poi il trasporto in ospedale a Milano con un elicottero.

Cosa si è fatta Sofia Goggia

Sofia Goggia, a causa della caduta, si sarebbe rotta tibia e perone. Un infortunio gravissimo che costringerebbe la sciatrice a chiudere la stagione. I tempi di recupero ancora non si conoscono. In realtà dalla Federsci fanno sapere che “al momento è presto per una diagnosi precisa. Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici”. Oltre alla stagione finita, si teme anche per la sua partecipazione ai Mondiali del 2025.

