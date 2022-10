Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli e della Nazionale italiana oggi in forza al Toronto, ha raccontato per la prima volta la tragedia che ha travolto la sua famiglia: la perdita di una figlia, che lo aveva costretto a un periodo lontano dal campo lo scorso mese. “Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento”.

Insigne è sposato dal 2012 con Genoveffa Darone. La coppia ha avuto due figli, Carmine e Christian, avuti nel 2013 e nel 2015. La perdita della figlia, la terza, è arrivata al sesto mese di gravidanza. “Non tutti sanno quello che è successo. Abbiamo avuto un grande problema familiare, del quale faccio fatica a parlare, non me la sento. Abbiamo avuto una grave perdita, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamo sempre fatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è sempre“.

Il momento del lutto, del dramma familiare era stato vissuto con il massimo della riservatezza dalla famiglia. Il Toronto aveva parlato in un primo momento di un’assenza provocata da problemi personali: nessuna indiscrezione era trapelata. Tutta la squadra si è unita intorno al dolore dell’ex attaccante azzurro. Il portiere del Toronto, Quentin Westberg, quando ha parato un rigore nella sfida con l’Atlanda United, ha mimato con le mani il numero 24, quello del calciatore napoletano.

Insigne ha saltato diverse settimane di allenamento per stare con la moglie e in famiglia. Il Toronto è finito penultimo nella stagione di Mls. “È stata una stagione di transizione, questo l’avevo messo in conto. Il prossimo anno sarà diverso. Quest’anno io e i miei compagni italiani siamo arrivati a stagione in corso, oltre la metà. Nel 2023 inizieremo tutti insieme e sono sicuro che riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci prefiggeremo”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano