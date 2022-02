Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, commenta in merito ai sequestri di messaggi e mail ai danni di Metteo Renzi, leader di Italia Viva.

Torniamo sul caso Renzi, e intendo la discussione che c’è stata in Parlamento alla fine della quale è stato spiegato ai magistrati di Firenze che non possono utilizzare le intercettazioni, i sequestri di messaggi e mail che hanno fatto a danno di Renzi perché è parlamentare. C’è l’articolo 68 della Costituzione che proibisce queste iniziative. Le hanno fatte lo stesso i magistrati e pm fiorentini, immagino sapendo che stavano commettendo una cosa illegale perché se non conoscono nemmeno la Costituzione come hanno fatto a laurearsi?

Se la conoscevano hanno violato la legge consapevolmente. Infatti Renzi li ha denunciati. Dibattito in parlamento, si è votato e tutti i partiti unanimamente d’accordo sul non poterlo utilizzare. Tutti i partiti tranne due: M5s e Leu. Per Leu ha parlato addirittura Aldo Grasso, ex magistrato, ex capo dell’antimafia. Pure lui forse non la conosce benissimo o non gli interessa la Costituzione.

Ho letto oggi Travaglio sul Fatto Quotidiano che scrive un editoriale in cui spiega che Grasso è l’unico che ha capito l’articolo 68. Mi ricorda un po’ i Promessi Sposi: c’erano don Ferrante e donna Prassede che non credevano alla peste perché dicevano che le cose esistenti o sono sostanza o sono accidente. Loro sostenevano che la peste non è sostanza perché non si vede e non è accidente perché non avviene, quindi non esiste. Poi se la presero e morirono, poverini. Qui mi sembra lo stesso ragionamento: non sono posta perché non c’è il francobollo, non sono telefonate perché non c’è la voce e quindi i pm possono fare quello che vogliono. Ma mail e whatsapp non sono forme di comunicazione? E’ evidente che la discussione non dovrebbe esserci però c’è perché nel giornalismo italiano si può scrivere quello che si vuole.

Mi ricordo nel 1978 quando con passione quando partecipai alla legge Basaglia che aboliva i manicomi. Ora mi è venuto il dubbio che si doveva fare una postilla: si aboliamoli ma non per i giornalisti.

Cosa dice l’articolo 68 della Costituzione:

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

