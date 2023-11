Filippo Turetta ha ammesso nell’interrogatorio davanti al gip di aver ucciso Giulia Cecchettin. Il ragazzo di 21 anni – accusato di omicidio volontario e ora in carcere a Verona – ha reso dichiarazioni spontanee, scegliendo però di non rispondere alle domande nell’interrogatorio di questa mattina. Lo ha confermato il suo avvocato Giovanni Caruso.

Le ammissioni di Filippo Turetta

Di fatto, Turetta ha confermato quanto aveva già detto alla polizia tedesca dopo il suo arresto in autostrada vicino Lipsia. Dopo un colloquio di circa due ore con Turetta, il suo avvocato difensore ha spiegato come è andato l’interrogatorio nel carcere di Verona: “Filippo Turetta si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha ritenuto doveroso rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca”.

Al giudice in Germania aveva dichiarato di aver ucciso Giulia Cecchettin ma le sue ammissioni non erano valide nel procedimento italiano. Turetta in Germania disse frasi precise: “Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita”. Ora – secondo quanto ha detto Caruso – le avrebbe confermate alla gip italiana.

L’interrogatorio di Turetta

L’interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta è durato poco più di mezz’ora. Nel carcere Montorio di Verona, il giovane di 21 anni è stato posto davanti al gip Benedetta Vitolo, alla presenza anche del pm di Venezia Andrea Petroni, titolare del fascicolo, e del suo legale, Giovanni Caruso. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva terminata e di sequestro di persona.

Erano tre le strade possibili per Turetta: o rispondere al magistrato, o restare in silenzio oppure rendere dichiarazioni spontanee. Il suo legale aveva spiegato che non avrebbe presentato istanza per i domiciliari e nemmeno al tribunale del Riesame.

