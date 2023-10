Sono arrivati stamattina in ospedale dopo aver accusato già domenica scorsa malori in seguito a una cena in un ristorante di Ariano Irpino, comune in provincia di Avellino. Dopo poche ore la donna, 48 anni, è morta mentre il marito è ricoverato in gravi condizioni in seguito a una presunta intossicazione alimentare da botulino, causata dalle tossine prodotte dal batterio Clostridium botulinum.

Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia con il coordinamento della procura di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, marito e moglie, entrambi residenti ad Ariano Irpino, sabato scorso, 28 ottobre, avevano cenato in un ristorante della zona. Il giorno dopo i primi malori. In preda agli spasmi, la coppia questa mattina, 31 ottobre, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale locale.

La vittima – così come riporta Ottopagine.it – si chiamava Gerardina Corsano. Resta ricoverato il marito, un uomo di 53 anni, commerciante agricolo di Flumeri che ancora non sa della morte della moglie. Sul corpo della donna verrà disposta l’autopsia per cristallizzare la cause del decesso. Non è da escludere che l’intossicazione sia stata causata da un alimento utilizzato nei pasti che hanno consumato. Accertamenti in corso anche nel ristorante dove la coppia ha cenato nei giorni scorsi.

Che cos’è l’intossicazione alimentare da botulino

Il botulismo si presenta sotto varie forme: alimentare, infantile, da ferita, negli adulti. È una malattia grave che può avere delle conseguenze mortali, come paralisi respiratoria e asfissia. Per questo è necessario intervenire rapidamente, anche se i sintomi nella sua fase iniziale sono spesso simili a quelli di disturbi meno gravi, come una gastroenterite. Il botulismo alimentare, la più nota e comune forma di botulismo, è dovuto alla contaminazione di conserve sott’olio, carne o pesce in scatola, salumi. Si tratta di un’intossicazione con conseguenze che possono essere mortali.

