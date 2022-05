È morta travolta da un treno in corsa alla stazione di Marcianise, in provincia di Caserta. È deceduta così una insegnante 45enne, morta sul colpo per le conseguenze delle gravi ferite riportate nell’impatto col convoglio.

La tragedia è avvenuta questa mattina, intorno alle 8:30, nella stazione ferroviaria della città non distante dal capoluogo Caserta. Stando ad una prima ricostruzione la donna si era recata alla stazione per prendere il treno che l’avrebbe condotta a lavoro, per la sua giornata di lezione.

Al momento le indagini, affidate agli agenti del locale commissariato di Polizia, di concerto con la Polfer, dovranno chiarire la dinamica della tragedia: non è ancora chiaro infatti se si sia trattato di un tragico incidente o se l’insegnante abbia volontariamente oltrepassato la linea gialla, finendo poi per essere travolta dal treno in transito.

Il traffico ferroviario sulla tratta è ovviamente bloccato per consentire i rilievi e le operazioni di recupero della salma, che sarà trasportata all’istituto di medicina legale di Caserta.

