È ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un suv. Sono preoccupanti le condizioni di salute di un bambino di 3 anni, vittima di un sinistro avvenuto nel pomeriggio di ieri, 1° settembre, in via Murillo a Cervinara, in provincia di Avellino.

Il piccolo è stato travolto dalla grossa vettura mentre la madre si trovava poco distante: la conducente del mezzo, una Jeep Renegade, si è subito fermata per prestare soccorso al bambino.

All’arrivo del personale sanitario del 118 l’ambulanza è subito ripartita in direzione dell’ospedale Rummo di Benevento. Una volta stabilizzato è stato disposto il trasferimento in elicottero al Santobono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Secondo quanto accertato ad ora dai carabinieri il bambino sarebbe sceso sulla carreggiata: quando l’automobilista alla guida della Jeep si è accorta della sua presenza era già troppo tardi, non riuscendo ad evitare l’impatto.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno ascoltato le testimonianze della madre del bambino e della donna alla guida del suv.

