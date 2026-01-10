La Repubblica islamica iraniana sta massacrando a porte chiuse i manifestanti. Alcuni video che sono riusciti a sfuggire alla censura mostrano i corpi di giovani manifestanti, grondanti sangue dalla bocca, dal naso e dagli occhi, orribilmente sfigurati per le ferite loro inferte.

Ali Salehi, il procuratore di Teheran del cosiddetto Tribunale rivoluzionario islamico ha affermato che i rivoltosi saranno puniti con la morte. Sono accusai di “moharebeh”, cioè di “aver mosso guerra contro dio”, cioè contro lo stato islamico. Secondo diverse fonti, in Iran i morti sarebbero circa cento.

A questi si aggiungerebbero centinaia di scomparsi e oltre duemila prigionieri dal 28 dicembre 2025, da quando la rivolta partita da bazar si è trasformata in una insurrezione popolare per la liberazione del Paese dalla Repubblica islamica. Insurrezione che a 14 giorni dal suo inizio si diffusa in tutte le 31 province dell’Iran. Oltre un milione di persone si sono radunate nella sola città Teheran e altrettanti in almeno cento città del Paese. Quello a cui stiamo assistendo è davvero un evento epocale di portata globale. Se il regime dovesse cadere, come è molto probabile che accadrà, ci troveremo di fronte ad una rivoluzione di portata storica che provocherebbe un’onda d’urto che si estenderebbe oltre la regione mediorientale come è avvenuto con la Rivoluzione francese del 1789 per l’Occidente.

Mashhad, la seconda città più popolosa dell’Iran, è caduta nelle mani dei “combattenti per la libertà”, come ama definire i manifestanti la popolazione iraniana. Perché è importante la caduta di Mashhad nelle mani dei rivoluzionari? Perché Mashhad, con i suoi 4 milioni di abitanti, è dopo Qom, la città santa sciita più importante del Paese, casa dell’ayatollah Khamenei e un tempo considerata una roccaforte della Repubblica islamica. Ebbene, le forze del regime si sono dovute ritirare dalle strade sotto la furia della massa degli insorti. Perfino il Kurdistan iraniano è insorto con scioperi e cortei e scontri con la polizia. Decine di città sono già state liberate dalle amministrazioni della Repubblica islamica. Liberata anche la città di Ahvaz, capoluogo della provincia di Khoozestan, dove l’Iran possiede numerosi giacimenti petroliferi e raffinerie.

I giovani stanno via via abbattendo tutti i simboli del regime. Più che una mera reazione alle disastrose condizioni economiche in cui versa il Paese, le rivolte sono un segno della costruzione di un “nuovo ordine morale” basato sulla dignità umana, che sta gradualmente erodendo dall’interno la legittimità della Repubblica islamica. Queste manifestazioni sono molto diverse da quelle del 2009 del Movimento Verde contro i brogli elettorali, così come sono diverse da quelle contro il caro benzina del 2019-20 e da quelle del 2022 del movimento “Donna, Vita, Libertà”. E non solo per le dimensioni oceaniche di questi giorni. Sono diverse in termini di significato e di messaggio sociale. Questa volta, la scintilla iniziale delle proteste è stata l’inflazione dilagante e il forte calo del valore della moneta nazionale, non elezioni controverse o l’uccisione di una giovane donna a causa del suo hijab.

I manifestanti di oggi sono uniti da un tema comune: la dignità umana, la liberazione del paese dalla dittatura dei mullah. La diffusa ammirazione per figure che simboleggiano una “resistenza silenziosa e costosa” suggerisce che la società iraniana ha sempre più messo in discussione la pretesa di superiorità morale del clero. Taraneh Alidoosti, un’importante attrice iraniana, ha suscitato grande attenzione nel Paese poco prima dell’inizio delle proteste. Alidoosti, incarcerata e poi bandita dalle attività professionali per le sue posizioni critiche, è diventata un simbolo della dignità a cui molti iraniani aspirano. È diventata “simbolo di più ampie aspirazioni per un Iran libero basato sulla dignità umana”.

Emblematici sono i video diventati virali sui social durante le recenti proteste, tra cui quello di un uomo seduto in una strada di Teheran, che oppone resistenza alle moto della polizia. In un altro filmato, un uomo si rivolge alla polizia antisommossa dopo essere stato colpito, dicendo “Sono proprio come voi”, e accettando consapevolmente il costo di questa affermazione, ha rivelato il suo vero nome. Queste scene descrivono “la silenziosa costruzione di un ordine morale alternativo” basato sulla dignità, l’autonomia corporea e la verità e il desiderio di libertà. Questa a cui assistiamo è una resistenza civile dal basso che sta sfidando il cuore della teologia politica della Repubblica Islamica più efficacemente di qualsiasi partito o opposizione organizzata.

I giovani questa volta non sono disposti a farsi ammazzare senza reagire. Gruppi di manifestanti attaccano gli agenti del regime con la tattica “mordi e fuggi”. Le forze della repressione non sembrano molto determinate a reprimere le manifestazioni alla luce del sole, davanti agli occhi dell’opinione pubblica. Stanno tentando di farlo a telecamere spente. Intanto gli Stati Uniti e Israele controllano già una parte dei cieli iraniani e in questi ultimi giorni abbiamo assistito al trasferimento di forze e mezzi aerei al confine tra Iraq e Iran, probabilmente per tenere sotto minaccia il regime.

Sulla repubblica islamica ora incombe la minaccia di Trump: “Se la Repubblica islamica uccide i manifestanti, sarà colpita molto duramente”. Intanto gli ayatollah si preparano alla fuga. In queste ore stanno organizzando un piano di emergenza. Sono in allestimento diversi voli cargo russi per spostare beni, personale e familiari. Lontano dall’Iran, il principe in esilio, Reza Pahlavi, tanto invocato in queste manifestazioni per guidare la transizione verso la democrazia, sarà a Mar-a-Lago martedì 13 gennaio per incontrare Trump e Netanyahu. L’ora fatale della Repubblica islamica starebbe proprio per scoccare. Il regime degli ayatollah sembra essere giunto alla sua ultima fermata.

Mariano Giustino