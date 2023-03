Per l’omicidio di un uomo e il ferimento a colpi d’arma da fuoco di una donna si è costituito un carabiniere, un militare dell’Arma di 58 anni che avrebbe fatto irruzione in un hotel nella zona termale di Castelforte, in provincia di Latina, e avrebbe sparato. Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e movente dell’accaduto, si ipotizza il movente sentimentale.

L’omicidio si è consumato in un hotel di Castelforte, nella zona termale di Suio, in provincia di Latina. L’albergo si chiama Nuova Suio e l’uomo ucciso era il direttore, si chiamava Giovanni Fidaleo, 60enne originario della provincia di Frosinone.

Il carabiniere si chiama invece Giuseppe Molinari, classe 1967. Dopo l’irruzione sarebbe fuggito verso sud. Secondo quanto fatto sapere dai carabinieri si sarebbe consegnato nel pomeriggio nella caserma dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

La donna si trova al policlinico Gemelli di Roma, dov’è stata trasportata in eliambulanza. Secondo una ricostruzione de Il Corriere della Sera, l’appuntato pare si stesse separando dalla moglie e aveva con la donna ferita una relazione extraconiugale.

