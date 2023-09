“Voglio dare un sincero e caloroso benvenuto alla deputata Isabella De Monte, che lascia Azione per aderire a Italia Viva. Il suo contributo nella costruzione della casa dei riformisti sarà essenziale, così come lo saranno le sue capacità politiche e la sua preparazione e competenza nel lavoro parlamentare”. Così, in una nota, la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita dà il benvenuto alla deputata 52enne originaria di Udine.

“Benvenuta nella famiglia di Italia Viva alla collega Isabella De Monte. Sara’ una gioia continuare a lavorare con lei per un vero progetto riformista” aggiunge sui social la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi. Anche Davide Faraone saluta l’arrivo nel partito di Matteo Renzi di De Monte: “Siamo felici e onorati di accogliere la collega e grande amica Isabella De Monte in Italia Viva. Il suo lavoro parlamentare, sia in Italia sia in Europa, ci ha permesso di conoscerne e apprezzarne la competenza, la serietà e la grande attenzione per i problemi del territorio. Siamo certi che darà un contributo prezioso ed essenziale nella realizzazione del progetto riformista di centro”.

“L’arrivo di ⁦Isabella De Monte⁩ – commenta il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe del Senato – conferma la bontà del progetto politico del Centro lanciato da ⁦Matteo Renzi⁩ come naturale sede di approdo delle culture riformiste che non vogliono rinunciare alla politica. Benvenuta!”.

Anche Maria Chiara Gadda accoglie la deputata friulana: “Benvenuta in Italia Viva a Isabella De Monte, una collega con cui ho condiviso tante battaglie durante il governo Renzi e poi anche in Europa. Oggi la nostra squadra di Italia Viva alla Camera si arricchisce grazie alle competenze di una persona di valore come Isabella De Monte”, conclude.

