Continua l’Isola dei Famosi 2024 targata Vladimir Luxuria. Prima eliminata di questa edizione è Luce Caponegro, all’epoca Selen.

In molti apprezzano la nuova edizione ma di sicuro non mancano anche le critiche. Ospite del programma TNT, Edoardo Tavassi – il fratello di Guendalina Tavassi – si è lasciato andare a qualche commento un po’ rancoroso.

L’appello di Luce Caponegro: “Salvatemi ho bisogno di soldi”

La terza puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 15 aprile, si apre con un recap di quello che è accaduto durante questa settimana di permanenza a Cayo Cochinos. Tra dissapori, amicizie e anche alcune difficoltà, i primi naufraghi a rischiare l’eliminazione vivono queste ultime ore con una certa tensione.

Vladimir Luxuria, quindi, chiude il televoto e comunica chi dei quattro nominati, deve lasciare per sempre la Palapa. Poco prima, però, la conduttrice aveva chiesto loro di fare un appello. A lasciare il reality è Luce Caponegro che aveva chiesto, solo qualche minuto prima, di essere salvata perché aveva bisogno del cachet.

“Subdolo manipolatore” il commento di Sonia Bruganelli su Tavassi

Edoardo Tavassi si è poi soffermato su Sonia Bruganelli, che è stata opinionista anche durante la sua partecipazione al GF Vip: “Il mio naufrago preferito di questa edizione forse Edoardo di Masterchef, mi sembra molto simpatico. Piace anche a Sonia? Vabbè, anche io le piacevo all’inizio. Diamole tempo, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo”. Il riferimento è alle parole che Bruganelli disse allo stesso Tavassi durante una puntata del reality, definendolo appunto “subdolo manipolatore”.

Il rancore di Tavassi per quelle parole offensive e troppo forti

Parole molto forti, che avevano turbato il gieffino. “Ma come ti permetti?”, era stata la sua reazione. Dopo la puntata, poi, Tavassi era tornato a riflettere sull’accaduto: “Magari non doveva offendere, però se quella è la sua opinione, basta. Io, quando dice manipolatore, mi dà fastidio che mi insulti, ma so che non lo sono quindi non me ne può fregare di meno”.

L’appello che Luce Caponegro aveva fatto prima del televoto

Poco prima, però, l’ex attrice aveva chiesto durante un appello voluto da Vladimir Luxuria di essere salvata e, infatti, aveva esordito dicendo: “Salvatemi perché ho bisogno di stare qui, ho bisogno dei soldi che guadagnerei se restassi per lungo tempo qui sull’Isola”. Una richiesta, però, arrivata troppo tardi, dal momento che il pubblico non ha potuto ascoltarla appieno.

Questa sua dichiarazione, però, aveva particolarmente colpito sia la conduttrice che il suo opinionista, Dario Maltese che, infatti, ha commentato: “Complimenti a Luce, per la sua sincerità, per essere stata senza maschere”.

Come è iniziata l’esperienza nel mondo del porno: da Luce Caponegro a Selen

Il passato è passato ma il successo ottenuto nel porno è ancora vivido nella mente di Luce e in quella di tanti suoi appassionati fan. In una lunga intervista Luce si lascia andare ai ricordi raccontando come tutto è iniziato. “Tutto è cominciato in un lido di Ravenna, la mia città. In una spiaggia naturista un talent scout mi propose di fare un servizio per Playboy. Mi sono vista bellissima quando non pensavo di esserlo” ricorda Luce che nel suo percorso ha incontrato anche Rocco Siffredi.

Il rapporto conflittuale tra Selen e Rocco Siffredi: “Non ho più voluto lavorare con lui” dopo una frustata

Luce Caponegro non ha un buon ricordo del collega Rocco Siffredi. Come riporta Today, il porno divo disse che lei gli aveva fatto la proposta indecente di fare l’amore in tre con il suo ex marito e che poi aveva deciso di abbandonare il mondo del porno rinnegandolo e sputando nel piatto in cui aveva mangiato. “La storia dell’amore a tre l’ha inventata per screditarmi” afferma Caponegro che non usa mezzi termini per descrivere Siffredi: “Non ama e non le odia le donne: le utilizza” aggiunge. Poi il racconto della sua esperienza: “Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene. La sera a cena, davanti alla troupe ho detto, speriamo che domani andrai meglio.”

