“Un cinico tentativo di impedire alle organizzazioni di fornire servizi in Palestina”. Lo denuncia Medici Senza Frontiere, una sedicente organizzazione umanitaria che si è rifiutata di dare informazioni sull’identità e sul curriculum del proprio personale destinato a operare nella Striscia di Gaza e in Giudea e Samaria (la cosiddetta West Bank). Medici Senza Frontiere – che lamenta di essere stata messa al bando senza dire perché, e cioè perché si è sottratta all’obbligo di trasparenza cui era tenuta – è quella che definiva “collega” Fadi Al-Wadiya, cioè un terrorista jihadista eliminato dalle forze di difesa israeliane. Ed era “collega”, effettivamente, nel senso che era nei ranghi di Medici Senza Frontiere come era nei ranghi del terrorismo palestinese. Duplicemente collega, insomma: di Medici Senza Frontiere e dei terroristi.

Il personale di Medici Senza Frontiere – di cui l’organizzazione non vuole fornire i nominativi e i profili militanti – era presente all’ospedale al-Shifa quando Hamas lo usava per tenerci gli ostaggi israeliani. In quell’ospedale un “medico” assassinava Noa Marciano, presa in ostaggio il 7 ottobre, e in quell’ospedale era oggetto di abusi sessuali un’altra sequestrata dai macellai di Hamas, Romi Gonen. Medici Senza Frontiere ha, naturalmente, tutto il dritto di disinteressarsene, come si disinteressava degli ostaggi israeliani non chiedendo mai di averne notizie e di poterne constatare lo stato di salute e il trattamento. Chi ne giudica l’attività ha però, a propria volta, il diritto di considerarla per quel che è, una realtà opaca, profondamente contaminata e responsabile di campagne propagandistiche che per faziosità e capacità disinformativa fanno impallidire i comunicati del ministero della Salute di Gaza.

La decisione israeliana di tenere alla larga Medici Senza Frontiere appare perfino generosa e concessiva, visto che a fronte di quelle ambiguità e probabilissime complicità avrebbe potuto metterla fuori gioco punto e basta. Ha invece deciso, appunto, di concedere

a Medici Senza Frontiere la possibilità di mostrarsi trasparente e di dare conto della propria attuale affidabilità. Non farlo – e questa improbabile organizzazione umanitaria ha deciso di non farlo – è legittimo: ma legittima i provvedimenti ostativi di Israele. Cui naturalmente è possibile imputare ogni colpa, ma non quella di fare il check-in ad agenzie recalcitranti quando devono dimostrare di essere pulite.

© Riproduzione riservata

Iuri Maria Prado