Nel ventesimo giorno di guerra in Medio Oriente, tre palestinesi sono stati uccisi – e altri 12 feriti – in scontri con l’esercito israeliano a Jenin nel nord della Cisgiordania. L’esercito Israeliano è entrato per la terza volta nella striscia di Gaza nel giro di 24 ore con carri armati, soldati e l’appoggio dell’aviazione. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati colpiti operativi e postazioni di Hamas. Il blitz ha interessato la zona di Shujaiyya, sobborgo di Gaza City ben oltre la frontiera. Subito dopo, l’esercito è uscito dalla Striscia senza perdite. In totale Hamas tiene in ostaggio più di duecento ostaggi, alcuni potrebbero essere rilasciati a fronte di concessioni (benzina in primis) da parte di Israele già nella giornata di oggi.

In serata è partito un pesante bombardamento aereo su Gaza, il portavoce militare israeliano ha annunciato l’espansione delle operazioni via terra su Gaza da stasera.

Di seguito i principali aggiornamenti sul conflitto

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Hamas chiama alle armi i palestinesi della Cisgiordania “Questo è il momento delle armi”. Hamas ha lanciato “un appello urgente al nostro popolo in Cisgiordania” a prendere le armi contro Israele. A cura di Redazione

L'Arabia Saudita avverte: invasione di Gaza sarebbe catastrofica Per tutto il Medio Oriente l’invasione di terra di Gaza sarebbe catastrofica. L’avvertimento arriva dall’Arabia Saudita, come riporta il New York Times. A cura di Redazione

Dagli Usa pressioni su Israele per evitare l'invasione Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti starebbero esortando Israele a evitare l’invasione via terra della striscia di Gaza ed a preferire attacchi chirurgici. L’amministrazione Biden starebbe esortando Israele a optare per un’operazione più “chirurgica” rispetto all’invasione su larga scala, utilizzando aerei e forze operative speciali che effettuerebbero incursioni precise e mirate su obiettivi e infrastrutture di alto valore per Hamas, secondo quanto hanno riferito al WP alcuni funzionari statunitensi. A cura di Redazione

Hamas: tank israeliani stanno entrando a Gaza L’ufficio stampa di Hamas a Gaza ha annunciato su Telegram che “è in corso un massiccio tentativo di Israele di penetrare nella Striscia da nord e da est. Numerosi tank israeliani sono stati distrutti. La battaglia è in corso attorno alla barriera di divisione”. A cura di Redazione

Razzi di Hamas lanciati verso Israele Da Gaza sono stati lanciati diversi razzi verso il sud di Israele. Le sirene hanno iniziato a suonare nelle città di Ashkelon e Sderot. A cura di Redazione

Israele: espandiamo operazioni terrestri su Gaza Il portavoce militare Daniel Hagari ha riferito che Israele sta espandendo le operazioni e i blitz via terra sulla striscia di Gaza già da stanotte, oltre agli attacchi aerei. Ha di nuovo esortati i residenti palestinesi a evacuare verso il sud della Striscia. “Le forze aeree stanno colpendo obiettivi sotterranei in modo molto significativo” ha aggiunto Hagari. A cura di Redazione

Raid di Israele nel nord della Striscia In serata è iniziato un pesante bombardamento da parte dell’esercito israeliano sopra il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. A riferirlo sono i media israeliani. Per l’intensità del raid israeliano, sarebbe saltata la connessione internet in diverse zone della Striscia. A cura di Redazione

Guterres: sistema umanitario di Gaza al collasso Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato l’allarme sulla situazione a Gaza: “Il sistema umanitario a Gaza sta affrontando un collasso totale con conseguenze inimmaginabili per più di due milioni di civili”. “Data la situazione disperata e drammatica, le Nazioni Unite non saranno in grado di continuare a fornire aiuti all’interno di Gaza senza un cambiamento immediato e fondamentale nel modo in cui vengono inviati gli aiuti” ha detto Guterres, che ha aggiunto: “Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Questo è il momento della verità, la storia ci giudica tutti”. A cura di Redazione

Israele pronta alla tregua di un giorno Secondo il sito egiziano Al-Qahera News, Israele avrebbe accettato una tregua di un giorno a condizione che vi sia una “supervisione internazionale”. Il sito cita alcune fonti governative, senza però fornire alcun dettaglio particolare. A cura di Redazione

Israele: Hamas si nasconde nell'ospedale Shifa di Gaza Il portavoce militare dell’esercito di Israele ha reso noto che il comando centrale di Hamas è sotto e all’interno dell’ospedale Shifa di Gaza City. Ad annunciarlo Daniel Hagari, che ha fornito foto, immagini, video e registrazioni per provare quanto riferito. “Hamas gestisce la guerra dagli ospedali e usa i civili come scudi umani” ha detto. A cura di Redazione

Aiuti umanitari a Gaza Dieci medici stranieri sono entrati a Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah, che collega l’Egitto e la Striscia, insieme a un convoglio di 10 camion che trasportano acqua, cibo e medicine A cura di Redazione

Il Cario si riserva il diritto di rispondere all'attacco Un funzionario egiziano citato dai media locali a condizione di anonimato ha affermato che Il Cairo si riserva il diritto di rispondere una volta che sarà definito chi ha lanciato il razzo caduto su Taba. A cura di Redazione

Hamas non rilascerà altri ostaggi Hamas non potrà rilasciare gli ostaggi finché non sarà concordato un cessate il fuoco. È quanto scrive il giornale russo Kommesrant, citando una fonte di Hamas A cura di Redazione