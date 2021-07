Per far godere a tutti i tifosi azzurri le partite degli europei di calcio Uefa Euro 2020, sono disponibili molti maxischermi ufficiali e non sparsi nella città. Dopo la scorpacciata delle tre partite casalinghe allo stadio Olimpico e delle vittorie agli ottavi contro l’Austria e nei quarti contro il Belgio, l’Italia affronterà la Spagna in trasferta nello storico impianto di Wembley, a Londra. Se la maggior parte degli italiani si godranno la partita dal divano, ci sono diverse opzioni per chi avesse voglia di stare in compagnia e godersi la semifinale sotto il cielo estivo di Roma. Questi sono i maxischermi dove farlo.

PIAZZA DEL POPOLO, DOPPIO SCHERMO E AREA GIOCHI

Ma il cuore della manifestazione azzurra rimarrà il Football Village di piazza del Popolo, la fan zone più grade di tutto l’europeo. All’interno le aree sono divise, in una vengono proiettate tutte le partite di Uefa Euro 2020 su due maxischermi, nell’altra è stato allestito un vero e proprio palco dedicato a spettacoli, intrattenimenti e musica con stand gestiti dagli sponsor della manifestazione. A disposizione dei tifosi, inoltre, attività di intrattenimento, stand gastronomici, campi di calcetto 3 contro 3 e teqball e uno spazio dedicato interamente ai bambini. Il Football Village di piazza del Popolo potrà ospitare al massimo 2mila persone. L’accesso è gratuito ma data la capienza contenuta a 1000 posti, è obbligatoria la prenotazione sul sito Euro2020roma.com.

CINEVILLAGE PARCO TALENTI

L’annuale manifestazione Cinevillage Parco Talenti dedicata ai film cambia canale per far godere ai tifosi di Roma est e non solo le partite della Nazionale agli Europei di calcio. A partire dalle 21 nell’arena cinematografica all’aperto allestita per tutta l’estate, è in programma la semifinale Uefa Euro 2020 Italia-Spagna.

CONFERMATO IL MAXISCHERMO AI FORI

Confermato anche il maxischermo della fan zone di via dei Fori Imperiali che è pronto ad accogliere fino a 1.000 tifosi anche per Italia-Spagna. Anche in questo caso il pubblico può prenotare il proprio posto a partire da mezzanotte. L’ultima sfida per tutti gli spettatori sarà non farsi distrarre dalla bellezza che li circonda.

GLI EUROPEI ANCHE A TESTACCIO

Tornano gli Europei anche a Testaccio. Il Gazometro Vintage (via del commercio 36) ospita la partita con i menù dedicati alla partita Italia – Spagna. Tornati con gli schermi all’esterno del locale e all’interno sulle Tv.

UNA PARTITA E UNA BIRRA

Dall’11 giugno la Birreria di Eataly a Ostiense cambia nome e diventa la Birreria dello Sport. Un luogo ideale dove vedere in diretta le partite di calcio di Uefa Euro 2020 fino all’11 luglio, e fare il tifo per l’Italia con una birra e le specialità della cucina. E si potrà scegliere di seguirla anche dalla terrazza al primo piano sui maxischermi dello store di Ostiense. La Birreria dello Sport proporrà il panino dedicato agli Azzurri e un panino per ogni squadra che l’Italia affronterà. I posti sono su prenotazione.

L’ITALIA SOTTO LE STELLE DEL QUADRARO

Un europeo a bordo piscina è la proposta del circolo Arca. Pinseria, arrosticineria e friggitoria sotto le stelle che per Euro2020, offre tutte le partite proiettate sul maxischermo. E in caso di pioggia permette di mangiare al coperto. All’interno anche un parco giochi per bambini.

IL LUDOPUB A RE DI ROMA

Un locale con tv dove vedere i match ma anche dove poter anche giocare a giochi di società e addirittura a biliardo. Ideale sia per divertirsi con amici sia per stare in famiglia. Vasta la scelta di birre ed i prodotti per la realizzazione dei piatti sono a km0. Si trova a via Veio, 54

NEL CENTRO STORICO

Si trova tra il Colosseo, i Fori e via Cavour, nel Rione Monti. Anche se è totalmente in stile irlandese. Al suo interno una delle più grandi collezioni di sciarpe internazionali a Roma. Sugli scaffali anche tanti cimeli sul rugby. Un pub per veri appassionati di sport dove ovviamente guardare le partite dai molti schermi che offre il locale a via del Colosseo 1c.

Redazione

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali