Non trova una casa. Politica, si intende. Isabella De Monte ha appena lasciato Italia Viva per approdare in Forza Italia. Lo ha fatto dopo essere stata eletta alla Camera con Azione, il partito di Carlo Calenda, alle elezioni del settembre 2022, appena due anni fa. Dopo circa un anno, lo scorso novembre, però era passata nell’altro partito centrista, quello di Matteo Renzi. Oggi l’ulteriore passaggio – per non parlare di vero e proprio cambio casacca – di De Monte in un altro gruppo parlamentare.

Italia Viva, la deputata Isabella De Monte lascia il partito di Renzi e passa a Forza Italia

Paolo Barelli ha accolto De Monte con grande soddisfazione, altro segnale di come Forza Italia stia diventando sempre più attrattiva come forze moderata, dopo il ritorno di Enrico Costa in uscita da Azione. “A nome del gruppo dei deputati di Forza Italia do il benvenuto alla collega De Monte che con l’esperienza acquisita in Italia e in Europa contribuirà alla nostra crescita per raggiungere gli obiettivi indicati dal segretario nazionale Antonio Tajani“, ha dichiarato presidente dei deputati di Fi. Anche Antonio Tajani ha commentato il nuovo ingresso: “Conosco Isabella fin da quando fu eletta al Parlamento Europeo e ho sempre riconosciuto in lei serietà e competenza nel promuovere valori comuni quali l’europeismo”.

De Monte lascia Italia Viva: “Colpa dell’adesione al campo largo”

“Sono lieta di aderire al gruppo di Forza Italia che rappresenta quei valori di europeismo, garantismo e pragmatismo che da sempre caratterizzano il mio pensiero”, ha spiegato De Monte. La deputata ha ringraziato l’ormai suo ex partito, l’ultimo, “per il percorso fatto assieme che inevitabilmente si è interrotto con l’adesione al campo largo“.

