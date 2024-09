Se ci sarà da fare una scelta di campo definitiva la faremo, aveva tuonato Matteo Renzi solo poche settimane fa confermando la svolta a sinistra di Italia Viva. L’ex premier aveva così sottolineato come l’ingresso di Iv nel campo largo del centrosinistra sarebbe stato organico in tutto il paese e per tutte le elezioni da lì in avanti. Una scelta di campo che ha interessato la giunta del sindaco di Genova Marco Bucci, in ottica regionali in Liguria. Ma dopo poche settimane è stato smentito, o forse si è smentito da solo. Nell’elezione del nuovo presidente della Provincia di Matera, infatti, Italia Viva sosterrà il candidato della destra Arturo De Filippo.

Italia Viva nel campo largo ma non troppo, a Matera sostiene il candidato della destra

Nella Regione Basilicata Italia Viva è nella maggioranza di centrodestra, così come Azione. E anche da qui viene il sostegno a De Filippo, attuale sindaco di Calciano e candidato di tutta la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e il partito di Carlo Calenda. Solo che a differenza di Azione, Italia Viva – per bocca di Renzi e del gruppo dirigenziale – avrebbe già aderito in maniera informale al campo largo a livello nazionale. L’annuncio del supporto a De Filippo arriva da un comunicato diffuso dal partito di Giorgia Meloni, firmato dai segretari provinciali di tutti i partiti della coalizione. “I partiti di centrodestra della provincia di Matera, insieme ad Azione ed Italia Viva, sulla base dell’accordo programmatico che ha determinato il successo elettorale alle ultime elezioni regionali, si presenteranno uniti e coesi alle prossime elezioni per il presidente della Provincia, esprimendo una candidatura autorevole e in grado di rappresentare le istanze politiche della coalizione e dell’intero territorio“.

“Il tavolo di confronto tra i partiti che sostengono il governo Bardi ha individuato nella figura di De Filippo, il candidato civico che rappresenterà l’intera coalizione e che si impegnerà a dare seguito ai punti programmatici che i partiti hanno individuato come temi strategici dell’agenda di governo per i prossimi anni”. Per i partiti del centrodestra, “la scelta di De Filippo, inoltre, è indicativa della volontà di avviare una nuova fase per l’amministrazione provinciale che ha tra le sue priorità quella di accrescere il protagonismo, non solo della città di Matera, ma anche dei piccoli centri della provincia materana, che ad oggi non hanno avuto il meritato rilievo”. De Filippo in sostanza sfiderà il candidato della sinistra e del campo largo forte del sostegno di Italia Viva, che sulla carta ormai dovrebbe stare dall’altra parte della barricata. Una mossa che farà felici Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli altri leader del centrosinistra.

Luca Sebastiani