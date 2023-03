Sta bene, le sue condizioni sono “in deciso miglioramento”. Il mondo del cinema, e non solo, tira un sospiro di sollievo per Jerry Calà, il 71enne attore che nella notte tra venerdì e sabato abbia dovuto affrontare una delicata operazione per uno stent coronarico dopo l’infarto che lo ha colpito mentre era in hotel a Napoli, dove sta girando il suo ultimo film.

L’entourage dell’attore spiega oggi che l’attore è uscito dalla terapia intensiva presso la clinica Mediterranea: da giorni Calà nella nella città partenopea per girare un film ambientato proprio tra Napoli, Ischia e il Molise: “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, di cui è regista e attore principale e supportato da un cast di cui fanno parte anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.

Ma a tranquillizzare sulle sue condizioni è stato lo stesso attore, che su Twitter con la consueta ironia si è scagliato anche contro i “webeti” che, dopo la notizia del suo malore, hanno associato l’infarto al vaccino contro il Covid-19, ripescando dai social una foto del 19 maggio 2021 in cui l’attore si mostrava mentre si faceva vaccinare contro il Sars-Cov-2 e mostrava così di aver ottenuto il Green pass.

“Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio“, ha scritto l’attore su Twitter, evidentemente messo al corrente proprio dei messaggi di odio online dei no-vax, che lo hanno messo nel mirino anche per un breve video di due anni fa in cui Calà invitava gli italiani a fare il vaccino contro il Covid-19.

Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. — Jerry Cala’ Official (@JerryCala) March 19, 2023

‘Jerry Calà ti sei guadagnato il tuo infarto‘, ‘povero fesso‘, ‘correli stavolta o farai la quinta dose? Dubito che ci arrivi…‘, ‘fatti un’altra pera di ossido di grafeno‘, sono alcuni dei commenti apparsi sotto il post di Calà, riportati dall’agenzia LaPresse, mentre in altri i ironizza sul ‘malore improvviso’ occorso all’attore, mettendolo in connessione con presunti effetti avversi del vaccino.

Uno dei post è stato ritwittato anche da Alessandro Meluzzi, psichiatra, personaggio televisivo ed ex deputato sospeso nel 2021 dall’Ordine dei Medici di Torino per inosservanza dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Per fortuna, accanto agli haters, l’attore nelle ultime 24 ore è stato inondato anche da tantissimi messaggi d’affetto. “Amore mio, che spavento mi hai fatto prendere“, è stato il messaggio affidato ai social con tanto di foto assieme di Mara Venier, ex moglie di Jerry Calà.

