Jovine e Tartaglia insieme nel brano “L’uocchie tuoje” (etichetta Campi Flegrei/distribuzione Planet Records). Un brano, prodotto da D4F0ur e scritto a quattro mani dai due artisti partenopei, che sugellano così il loro legame umano e artistico. “L’uocchie tuoje”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è il ritorno del reggae “Napulitan” di Jovine, che con gli ultimi due lavori “Come LeBron James” e “Rock and Roll” ha cantato su sonorità inedite rispetto al suo repertorio e che ora insieme a Tartaglia, il “Range Fellone” dei Campi Flegrei, dà vita a un brano carico di luce, colori e speranza ricercata negli occhi dell’umanità.

“L’uocchie tuoje” è un inno alla libertà, la ricerca della bellezza e dell’armonia nelle cose più semplici, la necessità e la voglia di stare bene, la via di uscita dai tempi bui che l’umanità ha vissuto e sta ancora vivendo, ma anche il desiderio di costruire un mondo diverso, che Jovine e Tartaglia vedono negli occhi di chi balla su una spiaggia al tramonto. Insieme a Jovine e Tartaglia, in questo viaggio pieno di felicità e speranza, ci sono Giuseppe Spinelli (chitarra), Massimo JRM Jovine (basso), Antonio Esposito (batteria), Enzo Anastasio (sax) e Gianfranco Campagnoli (tromba). Mastering Alessio Buso. Partenership Mevivo. Su YouTube è disponibile il video in cui ci sono immagini che mostrano la straordinaria bellezza della natura selvaggia. Produzione Incolorecommunication. Regia: Gianluigi Sorrentino. Editing: Giuseppe Rosario Esposito.

Redazione