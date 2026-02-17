Non smettono di regalarci emozioni questi Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Sotto i riflettori, stavolta, c’è Jutta Leerdam. La pattinatrice olandese è oro nei 1000 metri di pattinaggio (con record olimpico) e argento nei 500 metri, ma a far parlare di lei non sono solo questi splendidi risultati. Dopo aver tagliato il traguardo che le ha regalato il primo oro, infatti, Jutta Leerdam si è sbottonata la cerniera e ha mostrato al mondo intero il suo top sportivo marca Nike, un gesto che è valso all’incirca 1 milione di dollari.

Il gesto è diventato virale sui social, con un numero di engagement che si aggira attorno ai 100 milioni, come ha anche spiegato in conferenza stampa Mehrabi Kaveh, direttore del Dipartimento Atleti del CIO: “La maggior parte degli engagement sono positivi, di sostegno, quindi si tratta di un aspetto che può aiutare gli atleti anche a proseguire la loro carriera con maggiori follower e sponsor”.

Questa vicenda, ha aumentato gli engagement non solo di Leerdam, ma anche di tutti gli altri atleti delle Olimpiadi. Si stima, infatti, che tra like, commenti e condivisioni, i Giochi in atto abbiano raggiunto quota 1,3 milardi di interazioni, circa 500 mila ad atleta, per un totale di 900 milioni di follower.

Ovviamente, ci sono stati anche dei commenti negativi, ma lo stesso Kaveh spiega come non ci si può fare nulla: “I commenti che noi toglieremmo ma il provider, per sue regole, non può togliere, vengono segnalati ai Comitati Nazionali e cerchiamo di sostenere gli atleti bersagliati da commenti negativi con persone preposte. La priorità sono sempre gli atleti”.

Commenti negativi che sono stati messi a tacere dai fatti, dal numero folle di interazioni che ha scaturito il gesto di Jutta Leerdam. Queste Olimpiadi stanno andando davvero forte.

Riccardo Tombolini