È in corso a Firenze lo sgombero dell’ex hotel Astor, da parte delle forze dell’ordine. Si tratta dell’edificio – occupato da alcune decine di persone, in via Maragliano – da dove nel pomeriggio di sabato 10 giugno è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che viveva lì con la famiglia. Nel corso delle indagini, più volte i Carabinieri anche con l’ausilio delle unità cinofile hanno perquisito l’ex hotel alla ricerca della bambina o di indizi; perquisizioni sono state effettuate anche nell’edificio confinante.

L’operazione, coordinata dalla Questura e dal Comando provinciale dei carabinieri, è scattata poco prima delle 7 di questa mattina in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Firenze su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Sul posto polizia di Stato e municipale, carabinieri e guardia di finanza, oltre a vigili del fuoco, entrati con attrezzature per aprire porte, personale sanitario del 118 e assistenti sociali.

Chiusi al traffico un tratto di via Maragliano e di via Boccherini. La Prefettura e il Comune di Firenze si sono attivati per assicurare che gli occupanti, in tutto 54, dei quali 19 minorenni, vengano alloggiati presso altre strutture abitative. Due giorni fa i famigliari della piccola Kata avevano lasciato l’ex hotel per motivi di sicurezza.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione