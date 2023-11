L’ex segretario di Stato americano era stato nominato membro onorario nel 2002 per aver instancabilmente sostenuto il potere di unificazione dei Giochi olimpici in una competizione pacifica. Nel suo messaggio di cordoglio il presidente del Cio, Thomas Bach, ha detto che “Henry Kissinger era un uomo straordinario, un grande appassionato di sport, amico del movimento olimpico per 25 anni, era una persona molto empatica con un buon senso dell’umorismo”.

Il numero uno dello sport mondiale ricordando il primo incontro con Kissinger nel 1998 quando erano entrambi membri della commissione di riforma ‘Cio 2000′, ha aggiunto, “mi ha dato preziosi consigli nelle tante questioni geopolitiche che il mondo e lo sport hanno dovuto affrontare negli ultimi anni, mi manchera’ moltissimo, un uomo brillante e un amico di buon cuore”. Oggi prima di iniziare i lavori, l’Esecutivo del Cio ha osservato un minuto di silenzio e all’Olympic House di Losanna la bandiera olimpica sventolera’ a mezz’asta per tre giorni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo