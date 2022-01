Gigi D’Agostino torna a parlare della sua malattia. Il celebre dj, protagonista della musica di club e discoteche ed eventi in tutta Italia e oltre almeno per un paio di decenni, ha postato una fotografia sui social. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza … – si legge nel post – Un abbraccio di cose belle a tutti voi … Grazie per i vostri pensieri … Tanto Amore. Gigi”.

D’Agostino ha condiviso un’immagine nella quale lo si vede camminare con un deambulatore. Ha 55 anni. Detto “Gigi Dag”. Non ha mai specificato la natura della sua condizione, il male che lo ha colpito. Ha però parlato di una malattia che lo ha colpito in maniera molto aggressiva. Lo aveva fatto anche in quel caso con un post sui social network, dov’è seguito da circa tre milioni di persone.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante. Non mi dà pace – aveva scritto – La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo”. Già quattro anni fa “Gigi Dag” aveva sospeso un tour per sottoporsi a una “terapia di alcuni giorni”. Qualcosa che si era rivelata più grave di quanto previsto in un primo momento.

La rivelazione del disc-jockey era arrivata dopo circa tre mesi di silenzio sui social. Decine di migliaia i commenti di sostegno all’artista e producer. Da parte di personaggi noti e da gente comune. D’Agostino, nato Luigino Celestino Di Agostino a Torino nel 1967, ha fatto ballare gli italiani per almeno tre decenni con il suo stile “lento violento” e “Mediterranean progressive”. Ormai emblematiche di un’epoca le hit L’Amour Toujours, The Riddle e Bla bla bla.

