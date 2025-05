Nell’ultimo anno, cari lettori del Riformista, abbiamo lavorato sodo per dare al nostro giornale un profilo chiaro. Sosteniamo senza cedimenti il popolo ucraino nella sua resistenza all’aggressione di Putin. Ci battiamo per la sopravvivenza e la sicurezza di Israele, unica democrazia del Medio Oriente, la cui legittimità ad esistere è messa quotidianamente in discussione, non solo dai terroristi, ma da un antisemitismo diffuso e crescente. Crediamo che solo l’Europa possa diventare una risposta efficace ai populismi e ai sovranismi.

La carta d’identità del Riformista

In Italia siamo felicemente distanti da due coalizioni che hanno come unico obiettivo la vittoria alle elezioni, ma non hanno nessuna intenzione di cambiare davvero il Paese. Contrastiamo da sempre — e senza ambiguità — la trentennale deriva giustizialista. Difendiamo i diritti civili, a condizione che non si trasformino nelle grottesche caricature ideologiche stile woke.

Questa è la carta d’identità di un quotidiano fatto ogni giorno da quattro (sì, quattro) giornalisti, affiancati da una comunità crescente di collaboratori autorevoli e generosi, che scrivono senza compenso (grazie!!) solo perché credono nel nostro approccio e nella libertà di cui ci nutriamo. Ora alla nostra bellissima comunità proponiamo un passo avanti.

Come entrare nel Club del Riformista

Da oggi nasce un vero e proprio network, di cui saranno protagonisti non solo quelli che il giornale lo fanno, ma anche voi lettori. Così, alle modalità tradizionali di abbonamento (annuale e mensile), si affiancheranno due nuove proposte ricche e diversificate.

Con la Formula Premium ogni giorno riceverete via email:

il quotidiano in PDF un videoeditoriale del direttore, il podcast del giorno, una selezione di cinque articoli dalla stampa italiana, l’agenda della settimana (il lunedì), una selezione dalla stampa estera e tre buone notizie dal mondo (il sabato).

Se poi sceglierete di essere fino in fondo partecipi della vita del Riformista, potrete entrare “Dietro le quinte”, formula che prevede, oltre ai prodotti Premium: la nomina e la partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo del Riformista, l’accesso ad un canale riservato WhatsApp per insight, anticipazioni, confronti quotidiani e senza filtri con il direttore del giornale.

Due modalità nuove e concrete per essere non più semplici lettori ma protagonisti del nostro progetto. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni necessarie per entrare nel “Club del Riformista”.

© Riproduzione riservata

Claudio Velardi