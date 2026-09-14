Il libro, davvero seduttivo, di Filippo Rossi (Pensare la città. Viterbo immaginaria, leggere il futuro”, postfazione di Gianni S. Rossi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2026, euro 15) non è un saggio, non è un romanzo, non è un manifesto politico, non è neppure un programma elettorale: è il racconto di una città reale ed eccellente (l’autore ha ragione: Viterbo, la Città dei Papi, è o sarebbe un brand, un brand di impareggiabile forza), ma che diventa la proiezione figurale di ogni città del mondo.

È un racconto metastorico, narrazione “universale” che sembra essere impregnata del “catholicum” che i pontefici hanno lasciato: certo, Rossi marca la città di oggi, la sua vita collettiva, il patrimonio di opere pubbliche, monumenti, strutture, servizi che “apparentemente” descrive, ma in realtà trascende. Fotografa la città fisica con le sue problematiche concrete, materiali, le sue opportunità non raccolte, che il tempo ha surgelato in una sorta di scrigno ghiacciato o forse di sarcofago che – è la denuncia mite: la mitezza della denuncia è un’altra caratteristica del libro – tutti temono di aprire. L’autore invece lo penetra, vede architetture future in quelle antiche, svela prospettive negli edifici storici che abitatori e governanti ignorano, legge futuri possibili nei “vuoti” che il suo immaginario spinge nel domani prossimo: dice cose, fa proposte, progetta, tocca e fa toccare, come a portata di mano.

È la postura scritturale di un intellettuale conservatore il quale descrive l’esistente che vive, ma con una idea rivoltosa rispetto alla glaciazione del quotidiano, perché una “città che si limita a conservare finisce per abitare le proprie forme senza abitarne il senso. Resta intatta nelle pietre – spiega l’autore che congiunge allo stile asciutto e insieme mitopoietico, un back di praxis nel governo locale – ma si svuota nei gesti quotidiani, nelle relazioni, nella capacità di produrre futuro. È un vuoto concreto che si manifesta nella rarefazione della vita pubblica, nella difficoltà a creare occasioni di incontro, nell’assenza di una tensione collettiva verso qualcosa che debba ancora accadere. Non è un vizio viterbese, è un vizio italiano, quasi una forma di autoassoluzione culturale. L’idea che basti avere un grande passato per non dover più decidere”. Il che è verissimo, ben oltre le mura di Viterbo, perché è un diffuso prisma politico a causa del quale la “paura della decisione assume spesso una forma nobile, quasi rispettabile. Si presenta come prudenza, come tutela, come amore per ciò che è stato. Le città italiane soffrono di un passatismo elegante e paralizzante proprio perché la loro bellezza rende più facile confondere la conservazione con l’immobilità”.

È molto da “rive droite” e propria delle sue ascendenze, l’idea di Rossi che “la tradizione non consiste nell’adorare le ceneri, ma nel custodire il fuoco”, declinata in un contesto urbano che egli conosce strada per strada e vorrebbe riavviare da una immobilità che coincide con una nobiltà storica; la quale nelle pagine resta pericolosamente “patrizia”, démodé nel tempo dell’IA, addossata ai confini della decadenza, contemplata con compiaciuto occhio crepuscolare: un melenso fermo immagine di sé stessa. La domanda che il lettore attento si pone è: ma se la politica “è l’unica forza capace di cambiare la forma del mondo comune”, tanto che tutte le volte “che la politica alza lo sguardo, la città si illumina”, questo libro col suo valore extra moenia, come può cambiare le coscienze del territorio nel tempo limitato della lettura individuale – il leggere è soprattutto un atto personale – che punta a divenire comunitaria?

Una bella sfida che lasciamo all’autore e alla sua città reale. Alla città cosmica, invece, che si confonde con quella storica, al “libretto bianco- rosso” che la contiene – ah quanto contano i colori di un volume! – possiamo augurare di restare e marciare nella intravista scia di “Citadelle”, il catechismo incompiuto che ci ha lasciato Antoine de Saint-Exupéry; dentro la sua preghiera magnifica di non badare alle questioni minute e di prendersi cura delle linee di forza: “Io non governo le pietre della città, ma il tempio che esse formano insieme”. Ecco.

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Carmelo Briguglio