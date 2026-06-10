Con Magnifica Humanitas, Leone XIV non entra nel dibattito tecnologico. Fa qualcosa di più antico e più radicale: avverte i potenti e traccia una linea giuridica su cosa è lecito fare all’uomo. I giuristi quella linea la conoscevano già. Il 25 maggio 2026, nell’Aula del Sinodo, viene presentata Magnifica Humanitas – prima enciclica di Leone XIV, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale. Al tavolo siede Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic. Non è un dettaglio di protocollo. È una dichiarazione di campo: il Vaticano entra nella stanza dove si ridefinisce il futuro dell’umano e parla. Non per benedire. Per avvertire.

Leone XIV ha scelto quel nome con una dichiarazione d’intenti precisa: Leone XIII, nel 1891, affrontò la prima rivoluzione industriale con la Rerum Novarum – il documento che affermò i diritti dei lavoratori contro la logica del capitale. Come allora la fabbrica riduceva l’uomo a funzione produttiva, oggi l’algoritmo comprime il suo valore in dati, reputazione digitale, produttività computabile. Il meccanismo è lo stesso. Cambia solo il luogo in cui si consuma.

Papa Leone XIV sfida l’IA

Il punto originale di Magnifica Humanitas non è solo il contenuto. È la struttura del linguaggio. Leone XIV costruisce frasi che operano simultaneamente su piani diversi: una stessa frase parla al teologo, al filosofo, al giurista e al cittadino che ogni mattina apre il telefono e sente di valere quanto il suo ultimo post. «Il valore della persona non dipende da ciò che realizza o produce». Quattro letture. Teologico: la dignità come dono, non come prestazione. Filosofico: Kant – la persona è fine, mai mezzo. Costituzionale: un limite al potere già scritto nelle carte dei diritti fondamentali. Digitale: critica agli algoritmi reputazionali e alla vita misurata in engagement. Nessuno si sente predicato. Tutti si sentono interpellati. È questo il soft power normativo della Chiesa nel XXI secolo: non il numero dei fedeli, ma la capacità di produrre una grammatica morale condivisa in un mondo frammentato. «Dichiarare i diritti senza garantirne il rispetto sarebbe vano». Non è spiritualità. È un atto d’accusa a chi ha il potere di agire e non lo usa.

Il Vaticano ha occupato una posizione rimasta vuota: quella dell’arbitro morale transnazionale tra sviluppo illimitato della tecnica e tutela della persona. Filosofi e giuristi lavoravano da anni al concetto di umanesimo digitale. Leone XIV si è appropriato di quella cornice, l’ha portata dentro il linguaggio più capillare del mondo e l’ha trasformata in alto magistero. Come Gandalf sul ponte: non il più potente, ma l’unico disposto a dire non passerai. Chi traccia il confine tra innovazione legittima e disumanizzazione possiede il frame dentro cui tutti gli altri – governi, imprese, corti internazionali – dovranno muoversi. Il Vaticano ha capito che quella posizione era vuota. E l’ha occupata.

L’enciclica Magnifica Humanitas traccia i limiti della tecnologia

In questi stessi giorni, nelle università americane, i ricercatori legati al mondo dell’Intelligenza Artificiale vengono fischiati dai propri studenti. Scene impensabili fino a pochi anni fa: i giovani che si ribellano ai loro maestri, che chiedono conto delle conseguenze umane di ciò che viene costruito nei laboratori. La frattura non è più solo politica. È culturale e generazionale. Magnifica Humanitas è diventata virale in poche ore. A commentarla non sono state le riviste teologiche, ma influencer e professionisti che si dichiarano apertamente non credenti. Il testo ha attraversato i confini religiosi perché ha intercettato qualcosa di più largo: la paura che il progresso stia correndo più veloce della nostra capacità di comprenderne le conseguenze umane. Come Leone XIII diede un nome giuridico allo sfruttamento operaio, Leone XIV prova a dare un nome morale e giuridico alla disumanizzazione digitale. La battaglia non è iniziata con Magnifica Humanitas. Ma con il ruggito del Leone, forse, ha trovato il linguaggio che le mancava.

Gaia Morelli

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