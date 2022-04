“Chiedo scusa per il casino successo oggi, purtroppo ha perso il bambino e ho dato di matto”. Così Algero Corretini, più noto tra i suoi follower su Instagram come 1727 Wrldstar, rapper famoso per il suo “Fratellì”, in una story su Instagram tra le lacrime ha annunciato di stare vivendo un dramma enorme. La sua compagna Flaminia Granaldi ha perso il bambino che stavano aspettando. La story inizia con le immagini in trambusto, urla e l’intervento dei carabinieri. Il rapper chiede scusa per “il casino” e spiega di aver perso le staffe dopo essere venuto a conoscenza della tragedia.

“Io mi auguro che tutte le persone che hanno espresso brutte parole, non gli auguro il male ma quello che è giusto che si meritino”, dice nel video postato, forse in riferimento al fatto che qualcuno nei commenti può aver dubitato della veridicità della notizia della perdita del bambino o comunque ha ricevuto molte critiche. A giudicare dalle foto Flaminia era incinta in stato avanzato. “Addio piccolo Numa, Sarai sempre nel cuore di mamma e papà”, scrive 1727 e scoppia a piangere.

“Io volevo che mi prendesse le dita come fanno i bimbi. Oggi ho rischiato al galera, purtroppo questa notizia mi ha spezzato. E se qualcuno è felice è perché non ha visto ancora niente nella vita. Io lo so che c’è qualcuno di felice, eh fratellì prendi il muro forte”, continua nel video e mostra le immagini felici della gravidanza. “Sei stato un grande guerriero”, scrive mostrando le immagini di un vecchio tracciato. E racconta un’altra disavventura, un altro momento di pericolo e preoccupazione avvenuto nei mesi precedenti. Mesi fa erano stati aggrediti e la preoccupazione per il bambino nel pancione era stata tanta. “Dopo 10 giorni che era stato concepito siamo stati aggrediti – ha raccontato – e abbiamo superato anche quello. Sono stati mesi che l’ho accompagnata quasi tutti i giorni in ospedale. C’erano minacce di aborto e alla fine così”.

“Grazie a tutti per i messaggi di solidarietà che mi state mandando, mi fate commuovere”, continua il rapper e mostra la foto dell’ultima ecografia in cui mostra il grave problema che ha avuto la compagna in gravidanza. “Vedete? non lo faccio per hype”, sottolinea. In un altro video sempre su instagram 1727 si è nuovamente rivolto ai suoi follower chiedendo rispetto per il suo recente enorme dolore: “Vi chiedo solamente la cortesia di non scrivere le cose brutte né a Flaminia né a nessuno perché è un momento in cui una persona deve vivere il suo dolore in silenzio e in pace”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

