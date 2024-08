David is proud to be one of us!

📰 Leggi il comunicato: https://t.co/ii9LrRR9gd

💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeNeres pic.twitter.com/QUpq0RkhES

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 21, 2024