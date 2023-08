La Germania è vicina alla svolta sulla cannabis, destinata a diventare presto legale: è stato approvato ieri il progetto di legge del governo – a breve passerà ai voti Bundestag e del Bundesrat – che prevede la regolarizzazione parziale della coltivazione e del consumo della sostanza. Lo scopo, stando alle parole di Lauterbach, è quello di “stroncare il commercio illegale e tagliare le gambe ai trafficanti”.

La proposta prevede la creazione di “Cannabis Social Club”, organizzazioni senza scopo di lucro con un massimo di 500 membri, che avranno il permesso di coltivare la pianta per uso personale, sotto la supervisione delle autorità competenti. Questi club, che opereranno sotto rigide norme, potranno distribuire ai loro membri un quantitativo giornaliero limitato a 25 grammi, con un massimo di 50 g al mese. Per i giovani tra i 18 e i 21 anni, il limite sarà leggermente inferiore, pari a 30 g al mese. L’operato dei club sarà soggetto a controlli delle autorità pubbliche.

Ogni individuo potrà coltivare fino a tre piantine per uso personale. Tuttavia, il consumo di cannabis dovrà avvenire lontano da strutture come scuole, parchi giochi, campi sportivi e associazioni giovanili, con una restrizione di almeno 200 metri. Questa disposizione segue l’esempio di Malta e Lussemburgo, che hanno legalizzato la cannabis a scopo ricreativo rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

Tuttavia, la decisione sulla creazione dei club di coltivazione sarà lasciata ai Laender. Il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, ha proposto ulteriori restrizioni in relazione alla guida di veicoli in associazione con il consumo di cannabis. Nel frattempo, il progetto di legge del ministro della Salute, Karl Lauterbach, è stato oggetto di critica da parte dell’opposizione rappresentata da Cdu-Csu e da alcuni membri del sindacato di polizia secondo cui questa legge non porrà fine al traffico illegale di cannabis.

Attualmente in Germania l’uso della cannabis è autorizzato solo a scopo terapeutico, ma è vietato a scopo ricreativo.

Redazione

