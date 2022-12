Maria Giovanna Maglie scatta una foto, un selfie dal letto d’ospedale, la pubblica su Twitter e fa sapere che se da tempo non è più tra social e televisioni è per via di un ricovero. “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi”, ha scritto la giornalista. “Ecco la ragione della mia latitanza”.

L’opinionista 70enne ha condiviso così un selfie con la copertina del suo ultimo libro su Emanuela Orlandi. A settembre scorso Maglie aveva raccontato sempre tramite i social di aver sofferto un malore durante la diretta tv della trasmissione Quarta Repubblica, dove era stata invitata per commentare le elezioni politiche del 25 settembre.

“Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”, ha aggiunto nel suo post sui social Maglie. A Il Corriere della Sera ha raccontato che a salvarle la vita dopo il malore a Quarta Repubblica era stato un intervento d’urgenza all’European hospital di Roma. Poi sono intervenute le complicazioni.

“In tanti mi chiedevano perché non ero più in tv da molte settimane. Così ho pensato di dare una risposta per tutti. Ho ricevuto decine di migliaia di messaggi di affetto, un riscontro del tutto inatteso che mi ha dato grande conforto in un momento così doloroso”. La giornalista era stata data in corsa alle elezioni dello scorso 25 settembre, con la Lega, cui si è avvicinata negli ultimi anni. Una candidatura smentita.

La Lega infine è crollata dal 34% all’8%. “Io ho contestato il governo Draghi per tutto il suo mandato, criticando anche i partiti che ne componevano la maggioranza, Lega compresa, senza distinzione alcuna. Sostenere questo esecutivo, tra Covid, obblighi vaccinali e crisi economica, è stato un suicidio. Per questo il risultato alle urne non mi ha sorpreso per niente”.

