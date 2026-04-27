Nel suo saggio, Damaška muove da una constatazione tanto semplice quanto destabilizzante: le corti penali internazionali non hanno un’identità univoca. Nate all’incrocio tra esigenze di giustizia, politica internazionale e ricostruzione storica, esse oscillano tra funzioni diverse — repressione penale, accertamento della verità storica, riconciliazione — senza riuscire a stabilire una gerarchia chiara tra questi obiettivi. È questa ambiguità originaria, alimentata anche dalla compresenza di modelli processuali eterogenei e da aspettative spesso eccessive, a generare le principali criticità che attraversano l’intero sistema.

Nel tratteggiare l’identità sfuggente delle corti penali internazionali e le “debolezze” del loro funzionamento, Damaška non si limita a una diagnosi critica: indica, con lucidità quasi chirurgica, una serie di rimedi che meritano di essere letti non come semplici correttivi tecnici, ma come snodi decisivi per il futuro della giustizia penale globale. È proprio in queste “vie di miglioramento” che il saggio acquista una dimensione prospettica, trasformandosi da analisi a proposta. Damaška organizza i possibili “rimedi” lungo direttrici ben definite. In primo luogo, propone una riforma processuale, volta a superare l’ibridazione incoerente dei modelli attuali che oscillano tra una logica accusatoria e una inquisitoria. Suggerisce, più che una adesione puramente teorica a uno dei due modelli, una maggiore coerenza interna: la chiarezza del modello processuale non è un vezzo teorico, ma una condizione essenziale per garantire prevedibilità, efficienza e, soprattutto, legittimazione. Un sistema che non sa che cosa vuole essere rischia infatti di apparire arbitrario.

Un secondo rimedio consiste nella riduzione delle aspirazioni. Le corti penali internazionali soffrirebbero di un eccesso di aspettative: si chiede loro non solo di accertare responsabilità penali individuali, ma anche di ricostruire verità storiche complesse e favorire processi di riconciliazione. Questo sovraccarico simbolico rischia di generare inevitabili delusioni. Ne deriva la necessità di una ridefinizione più realistica del mandato, capace di ridurre lo scarto tra promesse e risultati. Il terzo asse è rappresentato dall’esaltazione dell’obiettivo educativo. Damaška riconosce che le corti possono svolgere una funzione di orientamento normativo e di formazione di una coscienza giuridica globale, ma invita a concepirla in modo più mirato e consapevole. Non si tratta di “scrivere la storia”, bensì di contribuire, attraverso decisioni autorevoli e comprensibili, alla diffusione di standard condivisi di responsabilità.

A questa valorizzazione della funzione educativa, tuttavia, l’autore affianca una serie di obiezioni critiche. In primo luogo, si pone il problema del pubblico di riferimento: non è chiaro se le corti debbano parlare alle comunità locali colpite, alla comunità internazionale o agli operatori del diritto, e questa ambiguità ne indebolisce l’efficacia comunicativa. Le corti penali internazionali, spesso percepite come entità lontane e calate dall’alto, devono recuperare un radicamento sociale più profondo. Inoltre rendere le motivazioni più accessibili non significa banalizzarle, bensì rafforzarne l’autorità: una giustizia che si fa comprendere è anche una giustizia che si fa accettare.

In secondo luogo, l’autore sottolinea che anche i contenuti “educativi” sono problematici: le corti dovrebbero trasmettere valori e interpretazioni dei fatti che, però, non sono sempre condivisi e possono risultare controversi, soprattutto nei contesti post-conflitto.

Si aggiungono poi limiti strutturali, come la necessità di restringere l’oggetto del processo a singole responsabilità individuali, la selettività inevitabile dell’azione penale internazionale, che rischiano di compromettere la pretesa di offrire una rappresentazione completa e coerente dei conflitti. Non meno importante è il tema dell’efficienza procedurale. I processi internazionali sono spesso lunghi, complessi e costosi. Damaška non propone scorciatoie che possano compromettere le garanzie, ma invita a un uso più mirato delle risorse e una semplificazione delle fasi processuali.

In definitiva, i rimedi indicati da Damaška non delineano una trasformazione radicale, ma un percorso di razionalizzazione, che converga verso un obiettivo comune: chiarire il modello processuale, ridimensionare le ambizioni e ridefinire in modo realistico la funzione educativa. È proprio in questa tensione tra realismo e ambizione che si gioca il futuro delle corti penali internazionali.

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