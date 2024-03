La donna al centro del primo appuntamento del 2024 della Leopolda, che ha deciso di inaugurare la 12esima edizione riservando ampio spazio alle protagoniste della Festa dell’8 marzo. Sul palco ieri sera Matteo Renzi – leader di Italia Viva – ha dedicato il suo intervento al ruolo delle donne a Firenze, a partire dall’Elettrice Palatina che ha assunto un ruolo centrale per una nuova fase storica della città. A prendersi la scena sono state altre personalità di rilievo che hanno via via introdotto il pubblico nell’anima della Leopolda 12 toccando i più importanti ambiti come la politica, la sanità, l’impresa e l’università. Renzi ha accompagnato sul palco il padre di Ilaria Salis, la 39enne detenuta in Ungheria. Il messaggio rivolto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato chiarissimo: «Senza rispetto dello stato di diritto l’Italia in Europa dovrebbe impegnarsi a smettere di pagare Viktor Orban».

Da Lucia Annibali all’alpinista iraniana Nasim Eshqi

Lucia Annibali, simbolo di rinascita e in prima linea per portare avanti la lotta contro la violenza di genere, è la testimonianza di come la volontà di intestarsi battaglie concrete possa trovare piena attuazione in Parlamento. Uno spirito che non si limita solo ai palazzi della politica ma che sconfina anche nell’impegno quotidiano, occupandosi costantemente dei rapporti tra la Pubblica amministrazione e i cittadini. Ha fatto sentire la propria voce anche Nasim Eshqi, l’alpinista professionista iraniana che con una gran dose di coraggio ha deciso di togliersi il velo. Dalla sua passione per le arti marziali alle prime arrampicate in montagna passando per le ritorsioni subite, la sua è una storia di chi ha avuto la forza di ribellarsi nonostante le ripetute minacce. Credendo nei propri sogni e in un valore imprescindibile di civiltà: la libertà. Vuole essere il megafono della sua gente, di chi non intende sottostare alla Repubblica islamica dell’Iran.

La donna del futuro

Grande interesse ha suscitato l’intervento di una «donna del futuro»: Andrée Ruth Shammah, regista teatrale e direttrice artistica italiana, la colonna del Teatro Parenti di Milano. Il messaggio delle donne passa anche dallo sport, come ha dimostrato Mariaclotilde Adosini: vincitrice in seguito a un errore da parte dell’arbitro, la giovane spadista lombarda in occasione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Beauvais è salita agli onori delle cronache per il bel gesto di fair play e di sportività accettando di ripetere il duello contro la francese Juliette Baudinot per perdere poi l’incontro. Rispecchiando i pilastri di rispetto dell’avversario e di lealtà. Ha risposto «presente» anche Francesca Cavallo, autrice del libro «Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie». Preziosi i contributi pure per la sfera sociale e dell’attualità. Hanno preso parola Lisa Noja (consigliera regionale in Lombardia), Stefania Saccardi (candidata a sindaco di Firenze), Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino), Ermelinda Campani (professoressa dell’Università di Stanford) che ha affrontato il tema della cancel culture, la professoressa Paola Piomboni (presidente della Scuola di medicina dell’Università di Siena).

Proprio a ridosso dell’evento Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva e coordinatrice nazionale del partito, ha invitato la politica a seguire la rotta di un concreto sostegno alle donne nel conciliare lavoro, carriera e famiglia: «Questo si fa con i servizi, con un approccio diverso al welfare che metta le donne al centro del processo e non le costringa a rinunce dolorose. Italia Viva è stata la forza politica che ha prodotto la misura più importante per la natalità e per le donne, che è l’assegno unico. Una misura nata, per volontà di Matteo Renzi, alla Leopolda che è stato nella storia del nostro Paese uno dei luoghi di elaborazione più forte dal punto di vista programmatico. L’idea dell’assegno unico è stata poi ripresa dal governo Meloni. A dimostrazione del fatto che, se ci sono idee buone, vanno irrobustite». Paita ha inoltre puntato il dito contro la manovra economica, tenendo vivo comunque l’auspicio di un sano rapporto istituzionale con l’attuale governo: «Nella Legge di Bilancio ci sono state mancanze gravi, come le risorse contro la violenza sulle donne, cui abbiamo posto rimedio noi di Italia Viva con il fondo parlamentare. Su questo auspico una collaborazione, un’azione unitaria. Meloni, prima donna presidente del consiglio, unisca anziché dividere».

Luca Sablone