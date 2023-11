Dopo due settimane di attesa in Liberia è arrivata la conferma ufficiale del risultato delle elezioni presidenziali. Joseph Boakai è il nuovo presidente liberiano e l’ex giocatore del Milan George Manneh Weah ha pubblicamente ammesso la sconfitta. Il risultato è stato incerto fin quasi alla fine dello spoglio e la vittoria è andata all’ex vice-presidente con il 50,89% dei voti contro il 49,11% ottenuti da Weah. Anche al primo turno la differenza fra i due sfidanti era di poche migliaia di voti, ma soprattutto tribale e geografica. Tutto il nord e l’ovest del paese ha votato per Boakai, mentre la capitale e le regioni del sud, abitate dall’etnia Temne, si sono schierate con l’ormai ex presidente. La campagna elettorale liberiana è stata lunga e molto dura con i due contendenti che si sono lanciati accuse pesantissime, ma le votazioni, secondo gli osservatori internazionali, si sono svolte in maniera ordinata e legale.

La presidenza di George Weah aveva dato molte speranze al piccolo paese africano, ma le tante promesse elettorali erano state tradite e la situazione economica della Liberia è drammatica. Uno dei capisaldi del programma dell’ex campione del Milan era stato la lotta alla corruzione, ma durante il suo mandato le cose sono addirittura peggiorate. Il suo capo-staff è stato coinvolto in uno scandalo finanziario e non gli è permesso di entrare negli Stati Uniti. Dalla Banca Centrale liberiana sono scomparsi 100 milioni di dollari e la distruzione delle foreste pluviali non si è mai fermata in questi ultimi anni.

Il nuovo presidente è un politico navigato di quasi 79 anni che ha passato la vita nelle stanze del potere liberiano. Boakai fa parte del Partito dell’Unità, politicamente di centro-destra e ha basato la sua campagna sulle differenze etniche che spaccano il paese. La Liberia ha enormi problemi economici e la maggioranza della sua popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Anche la corruzione è endemica del paese che stando al Corruption Perpetions Index posiziona lo stato africano al 142esimo posto su 180 paesi censiti aumentando l’instabilità di una regione particolarmente critica.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

