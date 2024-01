In piazza Mercato a Napoli ritornano le casette in legno e le decorazioni luminose per «L’Epifania a piazza Mercato», la Fiera del giocattolo e della calza dove dal 3 al 5 gennaio è possibile comprare giochi, dolci e street food. Finanziata dal Comune di Napoli l’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Musicant in collaborazione con la seconda Municipalità ed altre realtà del territorio legate al tessuto produttivo locale. Per il 3 e 4 gennaio sono in programma due concerti nella chiesa di Sant’Eligio, mentre il 5 la Fiera si concluderà con un concerto di Enzo Gragnaniello in piazza Mercato.

Soddisfazione per il sindaco Gaetano Manfredi che sottolinea che quello in piazza Mercato “è un appuntamento che ha una lunghissima tradizione che noi abbiamo ripreso. Ci auguriamo per questa edizione lo stesso successo dello scorso anno, con una serie di eventi che attirano tanti napoletani e, soprattutto, tanti bambini”. Manfredi ha sottolineato che il villaggio “è anche un’occasione per ricordare l’importanza di Piazza Mercato e la necessità di un gran piano di valorizzazione di questa parte del territorio, su cui discutiamo con le associazioni, con i commercianti e con tutti coloro che operano in questa parte storica della città, non ancora intercettata da flussi turistici e che vogliamo valorizzare. Mancano gli attrattori, ma sappiamo che i turisti possono spostarsi anche in questa zona, se valorizzata”.

Manfredi infine ha risposto alle domande di alcuni cittadini sui grandi lampioni della Piazza istallati da oltre un anno ma ancora spenti: “Il contenzioso con l’impresa che ha fatto i lavori è in fase di soluzione. Al tavolo di trattativa si sono seduti il nostro gestore e l’impresa e penso che nelle prossime settimane il problema sarà risolto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo