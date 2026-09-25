I droni Gerber russi puntati sull’Italia, la Francia e la Spagna? Ne parliamo con Marco Mayer, l’analista di intelligence, docente universitario e saggista che fu consulente di Marco Minniti al Viminale.

«È uno scenario che non va né enfatizzato né liquidato. El Mundo riferisce di un’allerta che l’intelligence americana avrebbe condiviso con alcuni governi europei, citando un presunto rapporto della CIA. Si parla di droni Gerber nascosti in container. La Lituania ha già sperimentato il problema: nel luglio 2025 due Gerbera entrarono dalla Bielorussia e uno trasportava una carica esplosiva. Come ha chiarito Guido Crosetto, non siamo di fronte a un allarme imminente. Ma il rapporto dell’IISS Russia’s UAV Campaign Over Europe considera probabile il ruolo di navi della cosiddetta flotta ombra o di mercantili operanti in acque internazionali. Va comunque ricordato che ripetere una notizia non significa aggiungere prove».

Come si può verificare concretamente un’ipotesi del genere?

«La sorveglianza delle comunicazioni può fornire indizi sulle intenzioni; quella marittima deve invece collegarli a una nave concreta. L’AIS fornisce identità e posizione dichiarate, il sistema LRIT consente il tracciamento a lungo raggio, mentre i satelliti radar possono individuare anche navi che non trasmettono l’AIS. A questi strumenti si aggiungono immagini ottiche, pattugliatori e unità navali. È fondamentale integrare le informazioni americane con quelle raccolte da Italia, Francia, Spagna, Grecia e dagli altri Paesi costieri. La Sesta Flotta americana, con comando a Napoli, contribuisce al quadro di sorveglianza del Mediterraneo».

Il nodo è dunque lo scambio di informazioni. L’Europa deve fare di più?

«Sì. La cooperazione con gli Stati Uniti è molto stretta, dai Five Eyes ai formati Nine Eyes e Fourteen Eyes per la cooperazione Sigint. L’Unione europea dispone inoltre dell’INTCEN e del SatCen, mentre NATO e Stati membri possono condividere prodotti e segnalazioni. Non abbiamo la certezza di un attacco imminente, ma il coordinamento UE-NATO deve migliorare. La lezione dell’Ucraina è chiara: dopo mesi di alert americani, l’Europa continuò sino all’ultimo a ritenere improbabile l’invasione. Un’allerta va quindi verificata, condivisa e confrontata rapidamente con i dati raccolti sul terreno».

Quali Paesi fanno parte dell’accordo dei 14 Eyes?

«L’Italia. Poi la Germania, la Francia, la Spagna, il Belgio, l’Olanda, la Danimarca, la Svezia, la Danimarca. Nazioni europee – anche extra Ue, come si vede con la Norvegia – che si aggiungono ai 5 Eyes: Stati Uniti, Canada, Uk, Australia e Nuova Zelanda. Nel quadro di questa cooperazione occidentale lo scambio di informazioni tra alleati è quotidiano e costante. Devono svilupparsi meglio gli allineamenti tecnologici, perché nell’era dell’AI, non tutti utilizzano gli stessi sistemi, ed è uno dei vulnus da colmare».

Ci sono notizie che si sanno ma non si dicono, che si preferisce non far sapere?

«Certo: la maggior parte. Quando Macron dice che nella West Bank non c’è Hamas, per esempio, contraddice una informazione che i francesi conoscono perfettamente: a Nablus c’è una roccaforte di Hamas attiva da oltre vent’anni. Ci sono le informazioni e c’è la politica. Quest’ultima le cose le sa, ma spesso sceglie di fingere di non saperle».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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