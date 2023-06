Enorme l’eco che ha avuto la morte di Silvio Berlusconi all’estero, tra i leader politici europei ed internazionali e la stampa estera.

“Addolorato per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Non dimenticheremo l’energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace”. Lo ha scritto in un tweet il presidente del Gruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber. “Se ne è andato il grande combattente”: lo ha scritto su Twitter il premier ungherese Viktor Orban pubblicando una foto che lo ritrae con Silvio Berlusconi con scritto, in italiano, “riposa in pace amico mio!”. “Combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio”: ha scritto su twitter invece la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola,.

Il primo quotidiano europeo a dare la notizia è stato il francese Le Monde, che ha informato poco dopo il terribile annuncio i suoi lettori con una notifica quasi istantanea ai media italiani. Il titolo per il quotidiano francese è: “Morto Silvio Berlusconi, esponente principale della destra italiana”.

A seguire il principale quotidiano spagnolo El Pais: “Muore Silvio Berlusconi, l’uomo che ha definito l’Italia del XXI Secolo”.

Di seguito gli altri principali quotidiani internazionali, dal francese Le Figaro, al tedesco FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), all’inglese The Guardian, a BBC e CNN.

Redazione

© Riproduzione riservata

Alessio De Giorgi