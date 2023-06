Era ricoverato da alcuni giorni al San Raffaele. Silvio Berlusconi si è spento questa mattina a 86 anni. Era entrato nuovamente in ospedale per accertamenti a causa di alcuni valori preoccupanti. Silvio Berlusconi è stato l’imprenditore e politico Italiano che ha cambiato l’Italia, in prima linea fino all’ultimo. È stato per quattro volte presidente del Consiglio e conosciuto da tutti anche come Il Cavaliere, avendo ricevuto nel 1977 l’ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014. Suo l’impero di Mediaset, è stato il simbolo dell’imprenditoria che ha fortemente segnato al cultura di massa e l’immaginario collettivo italiano ed estero.

Berlusconi si è spento con i suoi cari che gli sono stati vicino fino all’ultimo come la compagna Marta Fascina, il fratello Paolo e Licia Ronzulli. Tutti i figli di Silvio Berlusconi, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della mattinata all’ospedale San Raffaele di Milano, per fare visita al padre, ricoverato in terapia intensiva. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua morte. È stato seguito da Alberto Zangrillo fino all’ultimo. Purtroppo per lui no c’è stato nulla da fare.

Nato a Milano il 29 settembre 1936, iniziò la sua attività imprenditoriale nell’edilizia. Nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications. Nel 1993 la sua scesa in politica. Nel gennaio 1994 fondò Forza Italia, nel 2008 confluito poi ne Il Popolo della Libertà, poi rifondato nel 2013. Ha ottenuto quattro incarichi da Presidente del Consiglio: il primo nella XII legislatura (1994-1995), due consecutivi nella XIV (2001-2005 e 2005-2006) e, infine, nella XVI (2008-2011). Con 3339 giorni complessivi è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana, superato in epoche precedenti solo da Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. Nel 2021 Berlusconi è il sesto uomo più ricco d’Italia e il 318º più ricco del mondo. Nel 2009, Forbes lo ha classificato 12º nella sua lista delle persone più potenti del mondo per il ruolo assunto nella politica italiana.

