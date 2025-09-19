Dopo una lunga fase di secolarizzazione, il fattore religioso ha nuovamente fatto irruzione nella politica del mondo contemporaneo. Il guaio – come ha osservato Massimo Recalcati – è che questo fenomeno si caratterizza quale strumento ideologico di poteri oscurantisti. Nell’universo delle confessioni cristiane, il fenomeno assume un carattere particolarmente negativo nel caso specifico degli evangelici americani, perché essi – in nome della tradizione – rischiano di svuotare dall’interno il sistema di valori liberali e democratici nato proprio nell’alveo della cultura giudaico-cristiana. Basta ascoltare in tv un qualsiasi predicatore della galassia evangelica per rivivere l’atmosfera cupa dell’epoca pre-illuminista, dominata dal terrore della Santa Inquisizione.

Gli evangelici vedono dappertutto il demonio, e le loro università – la Liberty della Virginia in primis – insegnano ai loro allievi la Bibbia nella sua più rigida interpretazione letterale fuori da ogni contesto filologico, storico e teologico. Sono decine di milioni i cittadini americani che seguono acriticamente questi precetti (per paura, e spesso superando il limite della superstizione) e che sono convinti che Donald Trump sia arrivato alla Casa Bianca come un “inviato dalla Divina Provvidenza”. La banalizzazione dei testi sacri e l’idolatria per il capo politico accomuna il fondamentalismo in tutte le versioni confessionali e non solo in quelle abramitiche.

Il risultato? In Occidente c’è un nuovo tipo di polarizzazione politica di cui trascuriamo l’importanza. Mentre eravamo abituati alla classica distinzione tra credenti e non credenti, oggi dovremmo porre al centro dell’analisi politica l’opposizione tra due modi diversissimi di vivere e di interpretare la Fede. Da un lato i credenti liberali, sostenitori della scienza e della società aperta; dall’altro i credenti integralisti e illiberali. La diffusione a macchia d’olio di posizioni integraliste inquina il dibattito pubblico, finendo per incrinare la fiducia stessa nello Stato di diritto e nella democrazia.

Nello scenario dominato dal potere di idee religiose inclini all’autoritarismo politico, per la Chiesa cattolica si è aperta una nuova stagione complessa: operare come religione delle libertà a 360 gradi, e non solo come vettore della libertà religiosa. Contenere e mitigare il fondamentalismo politico-religioso è forse il compito più importante e difficile a cui è chiamato il Pontificato di Papa Leone XIV, che peraltro – per la sua esperienza pastorale negli Stati Uniti – conosce bene gli eccessi dell’estremismo evangelico.

© Riproduzione riservata

Marco Mayer