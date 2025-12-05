È finito nella bufera perché navigando su immobiliare.it ha trovato una villa a Roma, nell’esclusiva via della Camilluccia, e per comprarla ha pagato esattamente il prezzo richiesto. Così Matteo Salvini racconta pubblicamente della polemica montata nei suoi confronti dopo l’acquisto di una casa di 647 metri quadri ad un prezzo “stracciato”: 1,35 milioni di euro. Un immobile classificato, come racconta Domani, sotto la categoria A7 (non propriamente “villa” secondo la dicitura legislativa, ma faremmo fatica a definirla in altri termini), permettendo quindi un bel risparmio, e una trattativa ancora più dolce per Salvini, visto che è stata perfezionata grazie alla collaborazione del notaio Alfredo Maria Becchetti, candidato con la Lega nelle scorse elezioni politiche, ma non eletto.

La casa a soli 2000 euro al metro quadro, record a Roma

Un investimento che il leader della Lega può ancora permettersi, lasciando intendere che il prezzo pagato sia anche “da fesso”, visto che ha “sborsato esattamente la cifra richiesta”, forse senza intavolare trattative al risparmio. Duemila euro al metro quadro, cosa che a Roma, secondo il capogruppo M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi è un prezzo da record. “Sfido chiunque a trovare nella Capitale una casa a questo prezzo”.

La nuova villa di Salvini

Un affare fatto assieme alla fidanzata Francesca figlia dell’ex senatore Denis, risparmiando nettamente rispetto alla media di 3.800 euro al metro quadro: sarà proprio in una parte di quella villa, che si compone di un seminterrato abitabile, un piano terra, un primo e secondo piano per un totale di 28 vani, la sede anche la sua società Casa Rossa srl, destinataria di 370mila euro di fondi pubblici per le pellicole realizzate.

La destra che spende: è nel periodo più florido

Una nuova storia attende ora l’immobile, in passato di proprietà delle figlie di Giovanni Acampora, coinvolto nei processi Imi-Sir e Lodo Mondadori. Affari sotto l’albero per il governo, come la casa milionaria di Giorgia Meloni, il cui contratto definitivo è stato perfezionato a dicembre 2024, pagata 1 milione e 250mila euro per 433 metri, 18 vani e una piscina. La destra che spende: è nel periodo più florido.

